Els okupes es multipliquen a Catalunya, que registra sis vegades més casos que Madrid

Tot i el confinament, Catalunya ha continuat registrant denúncies per l'ocupació il·legal d'habitatges, i lidera el rànquing de demandes a Espanya. Entre gener i juny, ja hi ha hagut 3.611 casos provats d'usurpació de pisos.









La comunitat catalana és la que té un problema més gran amb l'ocupació, ja que registra el 50% de les 7.450 denúncies de l'estat espanyol. Així, Catalunya multiplica per 6 el nombre de cases ocupades il·legalment de Madrid, que registra unes 657. Si bé a Madrid hi ha hagut una caiguda de l'ocupació il·legal durant la pandèmia -baixant un 9,5% respecte a el primer semestre del 2019-, no ha succeït el mateix a Catalunya, on s'ha registrat un augment del 13,19% d'aquesta pràctica.

Tant el Ministeri d'Interior com el sector immobiliari denuncien aquest elevat nombre i asseguren que a Catalunya el problema no és sempre l'emergència habitacional, sinó que les ocupacions provenen de grups molt preparats i professionals que, a més d'entrar a immobles buits, entren també a obres noves, llistes perquè entrin els propietaris. De vegades, denuncien les immobiliàries, aquests grups relloguen els pisos a terceres persones i els arriben a cobrar 1.500 euros al mes.





Fernando Valdivia, jutge de Primera Instància de Barcelona va demanar fa poc a govern "una actuació més contundent per facilitar la tasca als magistrats i la policia" i "establir jutjats especialitzats en aquesta matèria i els mitjans necessaris". A més, Valdivia va assegurar en un fòrum de col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya que "la majoria dels casos d'ocupació que m'he trobat en els últims 30 anys no eren per vulnerabilitat o risc d' exclusió social i, però, sol ser l'única al·legació que realitzen els advocats, majoritàriament d'ofici, per protegir aquest tipus de delinqüents ".









La justícia espanyola no és ràpida en aquest tema i per això hi ha molts pisos ocupats i la xifra no para d'augmentar en els últims anys. A Catalunya, la majoria de les denúncies han estat a Barcelona, on, durant el primer semestre de 2020, hi ha hagut 2.644 demandes d'ocupació il·legal, 200 més que en el mateix període de 2019.