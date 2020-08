Els Mossos d'Esquadra denuncien la desatenció sistemàtica de la Generalitat des de fa més d'una dècada

En plenes vacances i amb l'augment de la delinqüència en aquest moment de l'any, els Mossos d'Esquadra han denunciat públicament la desinversió sistemàtica per part de la Generalitat en els últims anys, que ha provocat que el cos de seguretat català s'enfronti a molts altres problemes com la falta de plantilla o d'higiene als calabossos, així com els vehicles deteriorats, que dificulten el seu treball diari.









"Durant l'època d'estiu ha augmentat força la delinqüència i no la podem combatre", denuncia Roberto García, del sector de CCOO dels Mossos. "Des de fa moltíssim temps estem amb una gran falta de efectius, i els efectius que han entrat aquest any, que han sortit de l'escola fa poc, no donen per cobrir les baixes dels últims anys. Estem sota mínims", prossegueix García, que assegura que "hi ha comissaries en les quals potser ni surten patrulles a les nits o només una patrulla unipersonal, amb un agent, i hem de trucar a policies locals per demanar-los que ens ajudin perquè l'estat de la plantilla, amb les vacances, els permisos i les baixes és paupèrrim, és patètic".





Des del cos expliquen que aquesta situació es repeteix cada estiu, fins al punt de no poder garantir la seguretat ciutadana a tot Catalunya i posar en perill la integritat dels agents, i asseguren que aquest any és pitjor perquè s'està produint un repunt de la delinqüència, no només en el nombre de fets delictius, sinó també en la violència emprada pels delinqüents.





Els mossos denuncien que aquesta situació és especialment greu a Barcelona i l'àrea metropolitana i que les patrulles úniques porten al fet que si hi ha algun servei perillós els agents no puguin ser recolzats per cap altre patrulla causa de la falta de personal. A més, les mancances de personal afecten les sales de comunicació, que no arriben a assistir als serveis que no siguin molt greus.





Situació generalitzada

Aquesta situació, segons el cos policial, es reprodueix a gairebé tot Catalunya. "Alguns mossos estan treballant amb vehicles en què no funcionen els aires condicionats i han de desenvolupar les seves jornades a més de 40 graus", explica Roberto García a Catalunyapress. "No estan en condicions adequades, ni de bon tros com per poder afrontar una respostes en cas que tinguem algun incident que posi en perill la nostra seguretat".









Així doncs, els Mossos denuncien que falta una inversió total en qüestió de seguretat pròpia dels agents i vehicles. García destaca el mal estat dels vehicles policials: "Tenim els vehicles que cauen a trossos, no tenim un material adequat per fer el nostre servei d'una manera normal".





Les condicions dels vehicles fan dubtar als Mossos que hagin passat la ITV. CCOO ha pogut acreditar: rodes llises o molt malmeses, vehicles sense aire condicionat, interiors que fan pena causa del seu estat de deteriorament, motos que no funcionen, motoristes que no poden sortir perquè no tenen casc, furgonetes d'atestats i transports destrossades, en les que es treballa sense aire condicionat amb temperatures que superen els 42º. La manca de materials adequats porten els agents a enfrontar les situacions violentes sense més mig que el seu cos.





D'altra banda, la manca d'inversió porta a situacions límit per falta de neteja en els calabossos. Un exemple és el de la comissaria de Sant Adrià de Besòs, que va informar que havia xinxes, que produeixen picades i al·lèrgies tant als agents com als detinguts, o com mantes que passen d'un detingut a un altre sense desinfectar ni netejar. "Havien desinfectat però no va ser suficient, així que van haver de tancar fins i tot garjoles", explica García.





Més de 10 anys desatesos

Segons García, cal un manteniment i és per falta d'inversió dels últims 10 anys. Estem pagant les deficiències dels diferents governs de la Generalitat, que no han invertit en el cos.





García reconeix que en alguns casos sí s'estan solucionant els problemes que hi ha, però reclama que les "deficiències són tantes" que és difícil posar fi a la situació. "És un toc d'atenció general a la Generalitat, que ha deixat de banda a el cos en si". La situació, explica, ve des del 2008, quan va començar la manca d'inversió com a conseqüència de la crisi econòmica que va patir el país. Per posar un exemple que demostra aquesta deixadesa, García explica que el cos policial encara no ha cobrat la paga doble de 2014 -una paga que les altres administracions autonòmiques i de l'estat han cobrat.