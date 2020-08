Un jugador del Barça ha donat positiu per la Covid-19

Un jugador de el Barça ha donat positiu per la Covid-19. Per sort per a l'equip, no es tracta de cap dels que han de viatjar a Lisboa per a la disputa de la Champions, sinó d'un dels que ara inicien les sessions d'entrenament de la pretemporada.









El club ha seguit el protocol habitual, ha comunicat el positiu a les autoritats sanitàries i esportives tal com exigeix la normativa. Per la seva banda, el jugador es troba aïllat al seu domicili. A més, se'ls faran les proves pertinents a totes les persones que han tingut contacte amb el jugador.





En aquest grup de jugadors, que acaben de sotmetre a una prova PCR obligatòria quan es va a iniciar la pretemporada, per de detectar el virus, es troben, Pedri, Oriol Busquets, Trincao, Rafinha, Aleñá, Matheus, Wagué, Todibo i Miranda .





I, segons informa el club, el jugador que ha donat positiu no ha tingut cap contacte amb els components de la primera plantilla que ha de viatjar a Lisboa per disputar els partits de Champions.