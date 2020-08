Dos jugadors de l'Atlètic es perden la Champions després de donar positiu per la Covid-19

L'Atlètic de Madrid ha anunciat dos positius per coronavirus en el primer equip, després de les proves PCR realitzades a tots els components del primer equip, amb el que estan en contacte amb la UEFA per procedir a el viatge a Lisboa i poder disputar els quarts de final de la Lliga de Campions seguint el protocol.

ç





Es tracta d'l'argentí Ángel Correa i de el croat Sime Vrsaljko. Tots dos es troben aïllats i complint la quarantena. En el cas de l'croat, estava recuperant-se d'una lesió i treballava a l'marge de l'equip.





Per mitjà d'un comunicat, l'equip matalasser va donar a conèixer el resultat de les proves realitzades en les que van aparèixer els dos positius. "Tots els membres del primer equip i de l'expedició de el club a Lisboa van passar proves PCR a la Ciutat Esportiva de Majadahonda com exigeix el protocol de la UEFA per participar en els quarts de final de la Lliga de Campions ", assenyala el conjunt matalasser.





El Atletico està preparant la disputa de la final a 8 de la Champions League que es juga aquesta setmana a Lisboa. El quadre que dirigeix Diego Pablo Simeone s'enfrontarà davant el Leipzig alemany dijous 13 d'agost, en l'Estadi José Alvalade de Lisboa.





Els responsables de el club ja han pres les mesures oportunes per aïllar els dos jugadors que han donat positiu. "Els dos positius es troben aïllats en els seus respectius domicilis, i que van ser comunicats immediatament a les autoritats sanitàries espanyola i portuguesa, a UEFA, a la Reial Federació Espanyola de Futbol, a la Federació Portuguesa i a el Consell Superior d'Esports ", afegeix el club en la seva conunicado.





El Atletico ha realitzat la prova de nou a tota la plantilla i als contactes dels positius i tots els resultats han donat negatiu. Mentrestant, l'equip que dirigeix Simeone reconeix que els plans de l'equip es veuen alterats. "Motiva canvis en els horaris d'entrenaments, en l'estructura i desenvolupament de el viatge i de l'allotjament a la capital portuguesa. El club coordinarà els nous horaris amb la UEFA i tan aviat com hi hagi un nou pla es farà públic. També prega el màxim respecte cap a la identitat dels dos casos positius ", assegura l'entitat.