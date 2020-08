El mosquit tigre ha augmentat un 70% a Espanya respecte a l'any passat

El 'Aedes albopictus', conegut col·loquialment com a mosquit tigre, ha augmentat la seva presència un 70 per cent respecte a l'any anterior durant el primer semestre del 2020, segons dades del projecte Mosquit Alert amb el qual col·labora l'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA).









"Altes temperatures, copioses pluges i la falta de manteniment de segones residències, a causa del confinament pel coronavirus, d'aquesta primavera han constituït el perfecte còctel Molotov que ha impulsat la vertiginosa proliferació de mosquit tigre aquest estiu", expliquen en un comunicat.





L'associació assenyala aquest any a més un especial increment d'aquests insectes a causa que, "durant el període de confinament, moltes segones residències han estat tancades i sense manteniment per part dels seus amos, que no han pogut acudir a elles". "Les pluges que han tingut lloc en aquest període han omplert abeuradors d'animals domèstics, testos, joguines que hagin quedat als jardins ... Tots ells són llocs excepcionals perquè la femella del mosquit tigre dipositi allà els seus ous", explica la directora general de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta.





Els riscos de la presència de l'mosquit tigre radiquen en la seva capacitat per transmetre fins a 22 tipus de virus diferents, associats a malalties potencialment mortals com el virus Zika, el Dengue o el Chikungunya, entre d'altres. Segons el Ministeri de Sanitat, els últims cinc anys, període en què aquest insecte ha doblat la seva presència, Espanya ha registrat més de 1.800 casos d'aquestes tres malalties.





Des 2018, Espanya va començar a registrar casos autòctons de Dengue, una malaltia contagiosa per la qual a dia d'avui no existeix cura. En concret, en 2018 es van registrar sis casos i un més a 2019. "El risc de nous brots aquest any és una realitat, sobretot a la zona de Llevant, on la seva prevalença és major i on la mobilitat de persones en els mesos de estiu és també més alta. Aquests factors, sumats a la humitat i les altes temperatures posen el focus dels experts en aquesta zona, sense deixar de banda moltes altres del territori nacional ", ressalten des ANECPLA.





Per tot això, i en la pandèmia pel coronavirus, des ANECPLA consideren "de vital importància reforçar les mesures de control, tant per part de les administracions públiques com de la població en general, per tal d'intentar contenir a l'màxim la presència d'aquesta espècie i frenar la seva propagació ".