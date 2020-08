Tres persones detingudes per enviar metamfetamina a Canàries

L'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) de la Comandància de Las Palmas i l'Oficina d'Anàlisi Fiscal i Vigilància Duanera de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en coordinació amb l'Agència Tributària, han detingut al juliol a tres persona es de entre 42 i 44 anys per la presumpta autoria d'un delicte contra la salut pública, en concret, per tràfic de drogues, a l'ésser els destinataris i remitents d'un paquet postal amb 160 grams de Metanfetamina (MDMA), també coneguda com a 'vidre' .









Aquest paquet va ser localitzat durant una inspecció de paqueteria a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, segons ha informat la Guàrdia Civil en nota de premsa.





Les detencions es van produir després que agents de la Guàrdia Civil i de la Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en el marc de la gestió del control duanera que es va dur a terme de manera aleatòria a l'aeroport de Madrid Barajas el dia 9 de juliol , van detectar un paquet -enviament postal- amb destinació a Gran Canària que, després de ser sotmès a inspecció física de la mateixa, van observar certes anomalies.





D'aquesta manera, davant la sospita de contenir algun tipus de substància estupefaent a l'interior, el paquet va ser sotmès a les proves de detecció de drogues, donant com a positiu en metamfetamina.





Per això, i en base a el principi de col·laboració policial, les Unitats d'investigació de la Guàrdia Civil de Las Palmas (EDOA) i Madrid (ODAIFI), així com Vigilància Duanera, van obrir una investigació per conèixer el destinatari final mitjançant un seguiment i lliurament controlada de l'enviament, tot això sota la corresponent autorització judicial.





D'aquesta manera, els investigadors van poder comprovar com el receptor final de la droga utilitzava a un intermediari per rebre l'enviament, persones sense antecedents i en estat de precarietat econòmica, que aportaven les seves dades a canvi de diverses quantitats de diners per a ser utilitzats en la recepció física de la paqueteria, que només hauria de lliurar al seu destinatari real després d'haver-se assegurat aquest últim de la correcta i segura recollida.





Després de tenir coneixement d'això, els agents van establir un dispositiu policial als voltants de el domicili de lliurament, ubicat a Las Palmas de Gran Canària, per de forma sincronitzada, el 14 de juliol, localitzar i detenir tant a el destinatari del paquet com a propietari de la substància, ja que a el mateix temps es va realitzar un altre dispositiu policial a Madrid per localitzar i detenir la persona encarregada de l'enviament.





A més, en el lliurament vigilat de l'enviament postal no només es va aconseguir esbrinar la identitat de l'autèntic propietari de la droga sinó també que no era la primera vegada que es disposava d'aquests tipus d'enviament, per la qual cosa vindria a desemmascarar el modus operandi realitzat per aquesta organització consistent en la introducció, des de Madrid, de paquets postals folrats en el seu interior amb metamfetamina (MDMA).





Finalment, es va detenir l'intermediari de l'enviament, que esperava un paquet postal amb 160 grams de MDMA, així com al seu receptor final que s'encarregava de distribuir la droga, portant aquest últim en el moment de la seva detenció 1.140 euros en bitllets fraccionats, 80 grams de metamfetamina en pols i líquida disposada, així com una bàscula digital i altres elements per a la distribució de la substància.





Els detinguts, en unió de les substàncies intervingudes, han estat posats a disposició del Jutjat en Funcions de Guàrdia de Las Palmas i del Jutjat d'Instrucció nº 2 de Madrid.