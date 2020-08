Investigadors reprodueixen per primera vegada en ratolins un càncer infantil per descobrir per què és resistent a fàrmacs

Un equip d'investigadors de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha aconseguit reproduir en ratolins de laboratori un tumor pediàtric en les diferents etapes de la seva evolució, tant primerenca (en el moment de la diagnosi) com tardana (quan la malaltia reapareix), per tal d'analitzar com es produeixen les resistències a la medicació.













Es tracta del sarcoma d'Ewing, que es diagnostica cada any a uns 50 nens i adolescents a Espanya. Aquest tipus de tumor sol respondre bé a la quimioteràpia però un elevat percentatge de pacients recau temps després i els tumors tardans es mostren més resistents als tractaments.





Després d'anys d'investigació per aconseguir establir parelles de avatars tumorals de diversos pacients en dues fases de la seva malaltia, els investigadors han utilitzat una tècnica anomenada microdiàlisi que permet recol·lectar mostres de l'interior dels tumors i analitzar 'in situ' si els fàrmacs accedeixen dins de la cèl·lula cancerígena.





Aquest tipus d'estudi en mostres aparellades, que es fa per primera vegada al món, ha permès descobrir que en l'etapa primerenca de la malaltia el fàrmac aconsegueix accedir a l'interior de les cèl·lules cancerígenes i destruir-les, mentre que en l'etapa de recaiguda alguns d'aquests tumors generen un escut, la glicoproteïna P (relacionada amb la resistència als fàrmacs), que impermeabilitza a la cèl·lula.





En el seu treball, publicat a la revista 'Journal of Controlled Release', els investigadors han observat que en alguns d'aquests tumors en recaiguda aquesta proteïna arriba a ser fins a 10.000 vegades més abundant que en el tumor d'hora. Ara, els investigadors estan estudiant actualment quines propietats dels tumors afavoreixen la penetració selectiva dels fàrmacs, per poder desenvolupar tractaments més actius i segurs.





El líder de la investigació, Àngel Montero Carcaboso, ressalta que aquests estudis poden traduir-se en un futur en una aplicació clínica. "Hem trobat que la majoria dels tumors en recaiguda s'assemblen molt genèticament als tumors primerencs, però estan en certa manera aïllats de la quimioteràpia, perquè s'armen de bombes per a 'treure' el fàrmac cap a fora de les cèl·lules tumorals. És per això que hem d'aplicar nous tractaments que millorin la penetració dels fàrmacs en els tumors ", assenyala.





Una de les principals dificultats amb què s'han trobat els investigadors és la de generar els avatars dels tumors dels pacients. "Aquest estudi ens ha costat anys perquè només un de cada tres tumors s'aconsegueix empeltar amb èxit en els ratolins. Haver obtingut models d'avatars aparellats d'un mateix pacient és un gran èxit, mai descrit abans en càncer pediàtric, i pot resultar molt útil en el futur per entendre com cada pacient evoluciona davant els tractaments, i per poder seleccionar tractaments personalitzats ", explica Helena Castell Écija, primera autora de l'estudi.