Els Pujol neguen ser una organització criminal i acusen el jutge de procesarles només per ser membres de la família

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, la seva dona Marta Ferrusola i els seus set fills han recorregut el seu processament afirmant que no són una organització criminal i acusant el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, de proposar jutjar a tots només per ser membres d'aquesta família.





També demanen el sobreseïment de la causa en què estan imputats des de fa gairebé vuit anys i la instrucció acaba de concloure el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5, que ha proposat jutjar a tota la família per delictes contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals, organització criminal i falsedat documental.





Per començar, la defensa dels Pujol considera en el seu recurs, de 76 pàgines, que el magistrat no justifica en cap moment el delicte d'organització criminal, ja que no descriu les conductes individualitzades que hauria desenvolupat cada membre de la família dins d'aquesta xarxa.





"Es va a una mena de responsabilitat de la tribu o 'Sippe' germànica ja una mena de dret penal d'autor (ser un Pujol), construccions ambdues impròpies del nostre sistema penal garantista, que es construeix sobre el dret penal del fet i la exigència de responsabilitat d'acord amb el principi de culpabilitat, que només atén a la responsabilitat pel fet propi ", explica.





Segons la defensa, que dirigeix el lletrat Cristóbal Martell, l'acte no descriu "atribució individualitzada de conducta" als membres de la família perquè "senzillament no han desplegat aquesta conducta delictiva que tan graciosament se'ls atribueix".





Marta Ferrusola, COMPORTAMENT PASSIU





És més, recorda que l'acte subratlla que era el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, qui administrava la fortuna, mentre que la resta de germans i la mare "mostren una conducta perfectament estàtica i passiva". "Són receptors d'un corrent monetària, que els efectua liquidacions periòdiques. El seu comportament és perfectament passiu com a receptors d'ingressos, conducta que no resulta subsumible en les exigències típiques de membre de l'organització criminal", apunta.





"La interlocutòria no aconsegueix concretar, ni remotament, delictes singulare s, i molt menys l'execució d'actes d'autoria o, més senzillament, de col·laboració, participació, preparació o encobriment. Res, ni una sola atribució concreta a persona concreta en relació amb pare, mare i conjunt de germans. L'acte només fa conductes de Jordi Pujol Ferrusola relatives a predicada activitat delictiva ", remarca.





D'altra banda, la defensa retreu que la interlocutòria en què el jutge proposa jutjar els Pujol no doni crèdit a l'explicació que la fortuna sigui fruit de la gestió de l'herència de l'avi Florenci Pujol, però al mateix temps digui que " desconeix el concret origen dels fons "tot i que ho atribueixi després a" pagaments il·lícits "d'autoritats o càrrecs públics de Catalunya en concepte de comissions a canvi de tenir el favor de la família.





En aquest sentit, la defensa crida l'atenció sobre la inconcreció sobre aquests pagaments que, segons ell, es fa patent en l'acte de l'instructor. "A què autoritats es refereix? ¿A quin funcionaris públics responsables d'informar o resoldre? A què resolucions administratives? A què modificacions de planejament urbanístic? La interlocutòria no identifica un sol d'ells ni descriu relació amb empresaris ni intervenció en operacions econòmiques ", explica.





En tot cas, la defensa opina que el delicte d'organització criminal estaria prescrit per a Jordi Pujol, Marta Ferrusola i cinc dels seus fills --Marta, Josep, Pere, Mireia i Oleguer--, ja que la investigació "no ha aconseguit concretar respecte de cap d'ells tasques de direcció de l'associació il·lícita ".





JORDI PUJOL, escassament ESMENTAT





Pel que fa a l'actuació concreta de l'expresident català, l'escrit ressalta que "apareix molt escassament esmentat" en la sentència del jutge, ja que "només" se li atribueix de manera directa un compte a l'entitat andorrana Andbank "que s'afirma titularizaba" .





"Una llarga instrucció de vuit anys no ha evidenciat ni posat de manifest ni indiciària ni remotament que Jordi Pujol hagués realitzat en favor dels clients de les empreses del seu fill major la més mínima gestió, suggeriment, invitació o influx. Ni un sol cas ", afirma la defensa, que afegeix que tampoc se li atribueix cap conducta relacionada amb el blanqueig de capitals.