L'Audiència Nacional confirma la sanció d'Hisenda a Jorge Javier Vázquez

L'Audiència Nacional ha ratificat la sanció d'Hisenda contra Jorge Javier Vázquez per cometre irregularitats en les Declaracions de la Renda de 2005, 2006 i 2007. El cop cap al presentador arriba després que presentés un recurs per les sancions que va rebre per part de la Administració. La informació ha estat revelada per Voz Pòpuli.









Hisenda va reclamar el 2011 a Vázquez 796.928,81 euros després de detectar que el presentador facturava els seus guanys individuals a través d'una societat instumental. Segons entén l'Audiència Nacional, el presentador hauria d'haver presentat la declaració com una persona física, amb un tipus impositiu més gran. La tributació per l'Impost de Societats és del 25%, i la de l'IRPF pot arribar fins al 48% a Madrid.





Segons l'Administració, el presentador "va incomplir de forma conscient la normativa reguladora de l'IRPF. Mentre Vázquez declarava uns ingressos de 60.000 euros, la societat amb el seu nom, Jorge Javier SL, tenia una facturació fins a deu vegades superior.