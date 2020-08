Ciutadans insta Ada Colau a demanar explicacions a Iglesias per la imputació de Podem

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha instat aquest dijous a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a demanar explicacions a Pablo Iglesias per la imputació de Podem i li ha exigit que aclareixi si En comú seguirà o no sota el paraigua de la formació estatge.









"Venien de valents i regeneradors, però això s'ha de demostrar. I quan el partit amb el qual s'està associat ha resultat imputat per corrupció i malversació, vostès haurien de dir alguna cosa i què farà d'ara endavant amb la seva aliança amb Podem a el Congrés i en les successives eleccions ", ha assegurat en un vídeo penjat al seu compte de Twitter.









Per Carrizosa, és "vergonyosa" l'actitud de Colau, de manera que li ha preguntat què pensa fer tenint en compte que tenen set diputats en el conglomerat de Podem al Congrés.





"Els mateixos que sortien des de fa una setmana com llops contra el rei emèrit, per la suposada corrupció que ni tan sols està investigada judicialment, avui amb Colau es posaven la pell de xai i deia que no hi ha indicis suficients, que són supertransparentes i superregeneradores" , ha sostingut.





En la seva opinió, l'alcaldessa hauria de condemnar els fets pels quals s'investiga a Podem i demanar-los explicacions, començant per Iglesias.