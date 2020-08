Simón defensa la volta a l'escola al setembre ja que "cal aprendre a conviure amb el virus"

Fernando Simón ha defensat la volta a les aules al setembre perquè, al seu parer, no es pot pensar que "el virus és una cosa puntual. És una de les activitats més rutinàries i més importants que es poden fer és l'educació", ha subratllat.









"Vulguem o no hem d'aprendre a conviure amb el virus, al menys, mentre no tinguem una vacuna", ha assegurat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES).





D'aquesta manera, ha explicat que aprendre a conviure amb el virus "implica aprendre a tornar a unes certes activitats socials, educatives, laborals d'una manera diferent". Així, ha comentat que "si cal tancar" col·legis concrets, aules o grups d'alumnes concrets "s'haurà de fer".





PROTOCOLS

En aquesta línia, ha advertit que "si cal fer un pas més i tancar els col·legis d'una zona o una província concreta o de tot Espanya, es valorarà si s'ha de fer. Però, en principi, hem d'aprendre a conviure amb el virus, ens agradi o no ", ha insistit.





A l'ésser preguntat sobre quines mesures recomana adoptar a les aules de cara al setembre, ha afirmat que s'ha treballat, "des de fa ja diversos mesos", amb les comunitats autònomes i "hi ha procediments i protocols i recomanacions de com actuar i organitzar les escoles i els col·legis per a l'entrada de el nou curs escolar ".





En aquest sentit, Simó ha assenyalat que les comunitats autònomes estan implementant aquests procediments i ha afegit que "hi haurà més reunions" i "més detall en alguns dels protocols. Hi haurà algun document extra que es farà per a alguna cosa que es ha identificat que encara no estava ben definida ", ha subratllat.





Així mateix, ha subratllat que "en principi, s'està treballant molt a consciència" en els nivells nacional i autonòmics que fa a la tornada a les aules el pròxim curs. "S'està fent un esforç gran".





MESURES RAONABLES

En relació amb la mesura de la Generalitat de Catalunya, que preveu proves PCR per a tots els estudiants d'un mateix aula quan hi hagi un alumne contagiat, Simón ha dit que fer una PCR a un contacte d'un cas confirmat és una "mesura raonable" i "una de les opcions que estan ara mateix dins de l'Estratègia de Vigilància i Control".





A més, ha destacat que "es proposen diverses alternatives i opcions", com la quarantena de 14 dies, la quarantena i PCR als 10 dies sense haver tingut símptomes, o la PCR inicial i quarantena durant 10 dies i una nova PCR. "Hi ha diverses opcions que, segons la situació de cada comunitat autònoma i la capacitat en cada moment, es poden adaptar d'alguna manera", ha conclòs Fernando Simón.