Tres morts i un ferit en un incendi a Barcelona

Tres persones han mort i una ha resultat ferida aquest divendres al matí en un incendi en un edifici de barri de Barceloneta de Barcelona.













Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'incendi cap a les 6.00 hores, de qual desconeixen les causes, i han iniciat una investigació per aclarir les causes, ha informat la policia catalana.









S'han activat efectius dels Bombers de Barcelona, que segueixen treballant en l'incendi, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos i la Guàrdia Urbana.