Alerten sobre "greus deficiències" en la 'app' Radar Covid per al rastreig de contagis

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha denunciat davant l'Oficina de l'Atenció a la Discapacitat (OADIS) del ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 les "greus deficiències" d'accessibilitat de l'aplicació per a dispositius mòbils Radar COVID, que exclou del seu ús a determinades persones amb discapacitat.









Radar COVID és l'aplicació oficial del Govern d'Espanya per al rastreig de contactes per coronavirus i s'ha posat gratuïtament a disposició de totes les persones que desitgen utilitzar-la com a forma de contribuir a reduir els contagis ia prevenir l'extensió de la malaltia.





El CERMI s'han rebut queixes de persones i d'organitzacions de la discapacitat que assenyalen rellevants mancances d'accessibilitat, que la converteixen en inutilitzable per a grups específics d'aquest sector social.





L'aplicació ha estat promoguda per la secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial de l'ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital i en la seva realització s'han ignorat inexcusablement els criteris generals d'accessibilitat universal establerts per a aquest tipus de solucions digitals.





El CERMI ha demanat a la OADIS que obri una investigació a la secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial per proporcionar una aplicació inaccessible i l'insti a solucionar les deficiències detectades amb la major urgència.





Com afirma CERMI, "no dissenyar productes tecnològics accessibles va en contra de la normativa vigent i suposa una infracció legal sancionable, però s'agreuja com en aquest cas quan la falta d'accessibilitat deixa desprotegits o en pitjor situació a les persones amb discapacitat davant l'impacte de la pandèmia causada pel coronavirus, comprometent el seu dret a la salut sense discriminacions ".