Va mentir la Xina? Wuhan es va confinar amb 12.000 casos enfront dels 422 confirmats per Pequín

Els pacients amb símptomes de grip no diagnosticats que en realitat tenien COVID-19 l'hivern passat en diversos punts de l'món estaven entre els milers de casos no detectats de la malaltia a principis d'aquest any, segons evidencia un nou article publicat a la revista ' EClinicalMedicine '.









En aquesta investigació, investigadors epidemiòlegs de la Universitat de Texas a Austin (EUA) han estimat que COVID-19 estava molt més estès a Wuhan (Xina) i Seattle setmanes abans de les mesures de confinament a cada ciutat.





Quan el govern xinès va tancar Wuhan el 22 de gener, havia 422 casos coneguts. Però, extrapolant les dades dels frotis de coll a través de la ciutat usant un nou model epidemiològic, aquests investigadors van trobar que podria haver hagut més de 12.000 casos simptomàtics no detectats de COVID-19.





En concrecto, apunten que als EUA al voltant d'un terç dels casos estimats sense diagnosticar es van donar en nens. Els investigadors també van concloure que el primer cas de COVID-19 a Seattle pot haver arribat ja a Nadal o Any Nou.





L'equip d'investigadors va treballar per extrapolar l'abast de l'epidèmia de COVID-19 a Wuhan i Seattle basant-se en els frotis de coll reexaminats presos de pacients que patien malalties similars a la influença durant el gener a Wuhan i durant finals de febrer i principis de març a Seattle. Quan les mostres van ser analitzades més tard a cada ciutat, la majoria van resultar ser de grip, però algunes van resultar positives per la SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.





"Fins i tot abans que ens adonéssim que el COVID-19 s'estava propagant, les dades impliquen que havia al menys un cas de COVID-19 per cada dos casos de grip. Com que sabíem el estesa que hi havia la grip en aquest moment , podíem determinar raonablement la prevalença de COVID-19 ", explica la líder de la feina, Lauren Ancel Meyers.





D'altra banda, el 9 de març, la setmana en què les escoles de Seattle van tancar a causa de virus, els investigadors estimen que més de 9.000 persones amb símptomes semblants als de la grip tenien COVID-19 i que al voltant d'un terç d'aquest total eren nens. Les dades no impliquen que les autoritats de salut tinguessin coneixement d'aquestes infeccions, sinó que poden haver passat desapercebudes durant les primeres i incertes etapes de la pandèmia.





"Atès que COVID-19 sembla ser aclaparadorament lleu en els nens, el nostre alt estimat de casos pediàtrics simptomàtics a Seattle suggereix que pot haver-hi hagut milers de casos lleus més en aquell moment", argumenta un altre dels autors, Zhanwei Du.





Segons altres estudis, prop de la meitat dels casos de COVID-19 són asimptomàtics, el que porta als investigadors a creure que pot haver-hi hagut milers de persones infectades més a Wuhan i Seattle abans que les respectives mesures de tancament de cada ciutat entressin en vigor.





"Podem tornar enrere i reconstruir la història d'aquesta pandèmia utilitzant una combinació de tècniques de recerca i modelització. Això ens ajuda a entendre com la pandèmia es va estendre tan ràpidament per tot el món i proporciona una visió del que podem veure en les pròximes setmanes i mesos ", reflexiona Meyers.