Pablo Iglesias es pronuncia per primera vegada sobre la imputació de Podem

El vicepresident de Govern central i president de Podem, Pablo Iglesias, s'ha pronunciat per primera vegada després que el jutge imputés a diversos dirigents i als mateix partit, com a persona jurídica, per tenir una presumpta caixa "B".









El dirigent de la formació estatge ha denunciat a través de Twitter "el judici mediàtic" a què està sent sotmès el seu partit. Assenyala que "el va danyar que fan hores i hores de tertúlies, portades escandalosos i telenotícies no ho repara l'arxiu sistemàtic de procediments", fent referència a les altres querelles que ha rebut el partit per presumpta financiación il·legal.





Iglesias creu que les crítiques a Podem són una eina per amagar altres temes com "el debat social sobre la monarquia o sobre com emprar els fons europeus per a la reconstrucció".





A més, ha deixat clar que no dimitirà: "Seguirem treballant per defensar l'interès general al costat de la societat civil, des del Parlament i des del Govern", ha dit el vicepresident de Govern.