El Govern central prohibeix fumar en espais oberts sense respectar la distància i tanca les discoteques

E l Ministeri de Sanitat ha acordat aquest divendres amb les comunitats autònomes "per unanimitat" que es prohibeixi fumar a la via pública o a l'aire lliure (tant cigarrets com qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac) si no es pot r dos metres de distància de seguretat, tal com han aprovat Galícia o Canàries, com a mesura de prevenció davant el COVID-19. Així mateix, també s'ha fixat el tancament de totes les discoteques, sales de ball i bars de copes amb i sense actuacions en directe.









Així ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest divendres en roda de premsa després d'una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes, en el marc del Consell interritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), per abordar l'evolució de la pandèmia de l' coronavirus.





Igualment, en hostaleria, restauració, terrasses i bars / restaurants de platja haurà d'haver un metre i mig de distància entre taules, amb 10 persones com a màxim per grup. Aquesta distància també s'haurà de respectar en les barres. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per als grups, a més, hauran de ser acords al nombre de persones per respectar la distància mínima interpersonal.





Aquests establiments tindran la seva hora de tancament a la 1 de la matinada i no es pot admetre a nous clients des de les 12. Juntament amb aquestes mesures, de forma complementària s'ha acordat reforçar els controls per evitar el consum d'alcohol en via pública que no estigui autoritzat, tenint en compte que les comunitats autònomes i ajuntaments aplicaran les sancions corresponents.





En els centres sociosanitaris, es farà PCR a tots els nous ingressos 72 hores abans de la seva entrada. Igualment, es realitzarà aquesta prova als empleats que tornin de permisos i vacances, així com als nous treballadors.





Segons han establert, les visites als residents estaran limitades a una sola persona i una hora màxim al dia, tret que es trobi en situació greu i es temi per la seva vida. Les residències hauran de garantir que les visites a la gent gran es realitzin de forma escalonada al llarg del dia per evitar que coincideixin diversos visitants. Les sortides de residents en centres sociosanitaris també seran molt limitades.





Pel que fa a esdeveniments multitudinaris, Sanitat ha fixat que s'haurà de realitzar una avaluació de risc per part de la comunitat autònoma seguint el document que va acordar la Comissió de Salut Pública de Consell Interterritorial sobre aquestes activitats. Així, i tenint en compte aquesta avaluació, tots els esdeveniments hauran de tenir autorització de l'autonomia on se celebrin per poder realitzar-se.





Una altra mesura de Sanitat són els cribratges amb PCR en grups específics. Segons han fixat, en cas de brot aquests cribratges es duran a terme en poblacions de risc i potencialment exposades, com a residents en centres sociosanitaris, barris amb transmissió comunitària, centres educatius, blocs d'habitatges afectats o col·lectius vulnerables, per exemple.





D'altra banda, s'han emès tres recomanacions: limitar les trobades socials fora dels seus companys de convivència i que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones. A les comunitats autònomes, s'insta a realitzar periòdicament PCR als treballadors de centres sociosanitaris que estiguin en contacte directe amb residents. També hi ha un recordatori per garantir els mitjans i capacitats dels sistemes sanitaris per al compliment del que preveu el 'Pla de Resposta Primerenca en un escenari de control de la pandèmia per COVID-19'.