Metges i infermers aplaudeixen les noves mesures de Govern en la lluita contra el Covid-19

Metges i infermers han rebut amb satisfacció les noves mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat per intentar frenar els contagis de la Covid-19. A més, consideren que és una molt bona notícia que aquestes noves mesures s'implantin per igual en totes les comunitats autònomes. Dues de les associacions principals d'aquests col·lectius, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) i el Consell General d'Infermeria d'Espanya (CGE) han aplaudit les noves mesures.





El president del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), Serafín Romero, ha qualificat de "molt bona notícia" les mesures impulsades aquest divendres pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, i ha celebrat que aquesta bateria d'acords sigui " comú "a tot Espanya.





"Estem davant d'una molt bona notícia. Donem suport a totes aquestes mesures i ens posem a disposició de les autoritats sanitàries. S'ho mereixen tots els que ja no estan amb nosaltres, no podem tornar a caure en errors de el passat", ha valorat.





Romero ha considerat com a molt positiu que s'hagin "harmonitzat mesures" i "delimitat els llindars d'intervenció i marcar un objectiu comú sota una política comuna. El pas donat era obligat per buscar aquest escenari comú en totes les CCAA que permetés harmonitzar tot l'elenc de mesures que s'estaven implementant en unes si i en altres no ", ha afegit.

Finalment, el president dels metges ha sol·licitat "responsabilitat" als ciutadans. "I els professionals farem tot el que està a les nostres mans perquè siguem capaços de controlar la situació a mesura que sigui possible perquè no ens veiem desbordats en un escenari com el de març i abril", ha conclòs.





Per la seva banda, el president del Consell General d'Infermeria d'Espanya (CGE), Florentino Pérez Raya, ha aplaudit les mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat, en acord per "unanimitat" amb les comunitats autònomes, per fer front als creixents rebrots de COVID-19.





"Són una grandíssima notícia i van totalment d'acord amb el que portem setmanes demanant des de l'organització col·legial. El nombre de contagiats s'ha disparat en els últims dies i era de rebut prendre decisions dràstiques que ajudessin a la contenció de la pandèmia", ha destacat en un comunicat.





En el cas de el tancament de l'oci nocturn, ha recordat que els infermers sempre han sostingut que "era un dels grans problemes" en els rebrots. "Com a professionals sanitaris, ens genera preocupació l'obertura de discoteques i locals nocturns, perquè l'ambient pot ser propici perquè les persones baixin la guàrdia", comenta.





Pel que fa a la prohibició de fumar, també aplaudeixen la decisió de Sanitat perquè "hi ha evidències que la SARS-CoV-2 es propaga amb més facilitat amb el fum de tabac i la seva prohibició reduirà aquesta transmissió".





"Són mesures necessàries, però no hem de deixar d'observar i analitzar com evoluciona la situació. El virus segueix amb nosaltres i no podem baixar la guàrdia. La població ha d'estar informada i ha de ser responsable. No han d'oblidar, de cap manera, les tres premisses per frenar la pandèmia: mascareta, distància física i rentat freqüent de mans", conclouen.