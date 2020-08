Tot Europa augmenta les restriccions davant el temor d'una nova onada de Covid-19

La majoria dels països europeus han començat a prendre mesures més restrictives davant el creixement dels contagis. Són molts els responsables sanitaris que ja comencen a parlar sense embuts de l'arribada d'una segona onada que amenaça amb generar una situació similar a la que es va viure durant els mesos precedents.









D'una banda, l'augment de el nombre de contagiats en la pràctica totalitat dels països està obligant a les autoritats sanitàries a augmentar les mesures de restricció moviments, tant dels ciutadans que es troben a l'interior d'un país com per als viatgers.





Per exemple, el Regne Unit ha decidit, per sorpresa, imposar a partir d'avui mateix l'obligatorietat de guardar 14 dies de quarantena a tots els viatgers que entrin a les illes procedent de França, Holanda i Malta. L'augment dels contagis en aquests països ha obligat a el govern de Boris Johnson a adoptar aquesta mesura, que ja era vigent per a països com Espanya, Bèlgica, Andorra i Bahames





Les conseqüències no s'han fet esperar. Milers de britànics que es troben de vacances a terres franceses, es calcula que més de 150.000, han intentat buscar a la desesperada la forma de tornar al seu país abans de l'entrada en vigor de la mesura. Però per a la majoria d'ells ha estat impossible, per la qual cosa no els quedarà més remei que complir amb la quarantena.





Al port de Calais, les autoritats portuàries van decidir augmentar el nombre de ferris amb destinació a les illes per descongestionar les instal·lacions, abarrotades amb vehicles de ciutadans britànics que intentaven tornar al seu país abans de l'hora límit.





A més, el país, un dels més castigats, segueix sumant més de mil casos diaris en l'última setmana.





FRANÇA

L'augment dels contagiats al país veí és un dels més grans d'Europa i alguns dies han superat els 2.500 diaris. Per això, les autoritats franceses podrien adoptar noves mesures restrictives en les zones més afectades, com París, el departament de Bouches du Rhône o Marsella, on l'augment dels contagiats ha estat més elevat.





A més de l'ús obligatori de màscares, les autoritats gales es plantegen restriccions en els desplaçaments, la prohibició de concentracions de persones i el tancament de restaurants, museus o mercats si fos necessari.





ALEMANYA

El govern alemany ha vist com en els darrers temps ha crescut el nombre de contagiats al país i ha decidit adoptar mesures que afecten també a altres països. L'última, aconsellar als seus ciutadans que no viatge a Espanya, ni tan sols a les Illes Balears, destí preferit pels germans. L'augment de casos detectats a les illes ha alertat a les autoritats sanitàries alemanyes.





No obstant això, la situació interna al país també és preocupant. El nombre de contagiats augmenta en xifres que superen el miler diari, cosa que no es veia des del passat mes de maig. Per això recomanen als seus ciutadans que mantinguin la distància de seguretat i l'ús de mascareta.





ITÀLIA

El país transalpí també ha experimentat un sensible creixement en el nombre de positius, amb xifres que no es veien des del passat mes de juny. Regions com el Vèneto i Llombardia són les més afectades, i les autoritats estan sospesant la possibilitat de tornar a prendre mesures més restrictives en aquelles regions en què la situació continuï empitjorant.





PORTUGAL

La ciutat de Lisboa i la vall del Tajo són les que concentren al país veí el major nombre de contagis. Per això, el govern portuguès ha acordat mantenir les restriccions per intentar contenir la transmissió. Les autoritats lusitanes estimen que actualment pot haver-hi al país més de 12.600 casos actius, de manera que en determinades zones es mantenen actives algunes mesures de seguretat.





REPÚBLICA TXECA

Les autoritats txeques han optat per incloure a Espanya en la seva llista de països de risc, de manera que els viatgers que arribin al país procedents d'Espanya, excepte de les Illes Canàries, han de presentar una prova negativa de PCR o hauran de fer una quarantena. Tot i que la mesura trigarà uns dies a entrar en vigor, les autoritats han detectat que alguns turistes que han tornat a país des d'Espanya han donat positiu.





A més, al país ha crescut la xifra de positius amb un repunt de poc més de 300 casos, el tercer creixement més alt des de l'inici de la pandèmia.