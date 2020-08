França: mascaretes obligatòries en llocs tancats i proves PCR

L'Agència oficial del turisme francès ha informat de les mesures adoptades pel govern de París per tal de fer front a la pandèmia. Sense perjudici de les pautes de distanciament social, es fa obligatori l'ús de màscares per als majors de 11 anys en estacions de ferrocarril i aeroports, transports públics, restaurants, cafès i bars, hotels i altres allotjaments col·lectius, museus, botigues, administracions i bancs, mercats coberts, biblioteques, establiments religiosos, instal·lacions esportives cobertes i en general locals públics tancats.









A més, s'ha establert un control reforçat dels fluxos en les seves fronteres i s'ha publicat una llista de setze països (Algèria, Bahrain, Brasil, Emirats Àrabs Units, Estats Units, Índia, Israel, Kuwait, Madagascar, Oman, Panamà, Perú , Qatar, Sèrbia, Sud-àfrica i Turquia) als quals ja no es podrà viatjar sense una prova PCR negativa abans de l'embarcament o a l'arribada. Per als Emirats Àrabs Units, Estats Units, Panamà i Bahrain, serà obligatori presentar una prova de PCR 72 hores abans de la sortida i els viatgers hauran de donar negatiu abans de pujar a un avió amb destinació a França o se'ls negarà l'embarcament. Per a la resta dels països d'aquesta llista, és obligatori fer una prova de PCR a l'arribada, abans de la sortida de l'avió.





El Ministeri de l'Interior aconsella la consulta de la seva pàgina web en la qual s'informa dels detalls d'aquestes mesures:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/FAQ-sur-la-mise-en-oeuvre-des-controles-sanitaires-aux-frontieres