Era del Covid-19: Els pelegrins britànics arribaran abans o després a Compostel·la

Fins en temps de coronavirus, la fe resulta indestructible. I moguts per aquesta fe que és capaç de travessar mars i deserts, els pelegrins segueixen arribant a les portes de la Catedral de Santiago per retre honors a l'Apòstol Sant Jaume, tot i que aquest any canvien la petxina de pelegrí per la mascareta.





La Federació Espanyola Associacions Amics Camí de Santiago atén Galiciapress per explicar com està sent el retorn dels pelegrins a la capital gallega després de l'estat d'alarma, els dubtes que traslladen els viatgers en aquests temps de COVID-19 i per posar el focus sobre les rutes jacobees i l'oportunitat que es presenta ara "per repensar i posar en valor el Camí de Santiago i el seu pelegrinatge"





La crisi del coronavirus no ha evitat que centenars de pelegrins segueixin llançant-se a l'Camí





La crisi del coronavirus va sacsejar cada cantonada de la societat i, com era d'esperar, el pelegrinatge a Santiago de Compostel·la no anava a ser menys. Els pelegrins, que derroten el fred i a la calor en el seu camí abans de presentar-se davant l'Apòstol de Santiago, es van veure superats davant un enemic invisible que els va obligar a retirar-se o renunciar a iniciar el camí. Alguns d'ells fins i tot es trobaven al mig del seu recorregut a Santiago quan la quarantena els va forçar a interrompre el seu pelegrinatge.





José Antonio Ortiz, membre de la Federació Espanyola Associacions Amics Camí de Santiago, assenyala que en l'alba de la pandèmia, quan es van reportar els primers casos a Europa amb l'inici de la crisi a Itàlia -un dels països que més viatgers "exporten "al Camí-, l'afluència de pelegrins en els primers mesos va ser" molt similar a la de 2019 ". "No s'evidencia 'caiguda' de cap tipus en el flux peregrinatori", comenten.





No obstant això, com a conseqüència de l'aplicació de l'estat d'alarma, el pelegrinatge "decau completament" per les restriccions de l'propi confinament que afecten la lliure circulació i per les instruccions als estrangers que tornin als seus països d'origen.





"Referent a això ia sol·licitud del Ministeri de Cultura, via Consell Xacobeo, la Federació Espanyola d'Associacions d'Amics del Camí de Santiago mitjançant la seva xarxa d'associacions, hospitalers voluntaris, albergs col·laboradors, etc, va participar molt activament en totes les campanyes se'ns va sol·licitar des les institucions, no només a fer retornar als pelegrins a casa aquells primers dies, sinó en els posteriors grups de treball que han estat actius fins ara ", assenyalen des de la Federació.





"REPENSAR I POSAR EN VALOR EL CAMÍ"

A hores d'ara, amb la situació una mica més normalitzada, molts són els que aposten pel Camí de Santiago com una solució per a les vacances, ja que la ruta jacobea ofereix una infinitat d'alternatives i en aquest estiu tan atípic no pocs ho valoren com una aposta segura com turisme de proximitat.









Des de la Federació aprofiten justament per posar en valor el Camí de Santiago quan ens trobem a les portes de l'Any Sant més incert de la història, que no obstant això prometia ser un any de rècord a nivell turístic. "Fa tot just sis mesos, aquest 2020 i el ja proper Xacobeo 2021 prometien ser la 'bomba' ... i vaja si van a ser la bomba! ", Ironitza Ortiz.





"El pelegrí és pelegrí i no turista", sentencien des de la Federació, abans de matisar que malgrat que els que es llancen a l'Camí també inverteixen diners (la despesa mitjana d'un pelegrí a 2019, segons un estudi de la revista Pelegrí , va ser de 43 a el dia) aquest escenari pot ser una oportunitat per a "repensar i posar en valor el Camí de Santiago i el seu pelegrinatge". Aquest serà l'objectiu que es marca la Federació de cara a el XII Congrés Internacional d'Associacions Jacobeas, que tindrà lloc els propers 23, 24 i 25 d'octubre a Santiago de Compostel·la.





Amb tot, no cal esperar fins a l'octubre per veure la viabilitat del Camí, sobretot veient que, tot i que el passat 25 de juliol van arribar a la Praza do Obradoiro menys dels esperats, el degoteig de pelegrins a la capital gallega és constant amb uns quants centenars a el dia. Com que aquesta és una situació excepcional, des de les organitzacions jacobees i des dels albergs es transmet sobretot tranquil·litat i seguretat per a aquells que vulguin iniciar el camí.





"Es pot peregrinar perfectament a Santiago, que els camins estan expedits, però que mentre la pandèmia estigui activa cal seguir les normes bàsiques de seguretat que tots coneixem: ús de mascareta, distància mínima social, neteja i desinfecció de mans i estris habituals, neteja i desinfecció de banys, habitacions ... ", subratllen les organitzacions, en un corol·lari sorgit de la" feina silenciós, seriós i molt compromès, que s'ha vingut fent aquests últims mesos per a tractar d'establir les línies d'actuació més idònies i segures que permetés la reobertura'del Camí de Sant Jaume i el seu pelegrinatge compostel·lana ".





PELEGRINS DE GALES, ESCÒCIA, IRLANDA ...

Malgrat aquestes garanties, hi ha qüestions que s'escapen a la Federació i altres organismes vinculats al Camí, com les decisions preses per països com el Regne Unit que, temorosos per la situació que està experimentant Espanya amb un augment en el nombre de casos a nivell nacional, han decidit aplicar unes mesures que tindran una repercussió immediates sobre el turisme.





Des de la Federació admeten que, òbviament, aquestes mesures "repercuteixen immediatament entre els dos països", especialment "en matèria turística". No obstant això, tornen a recalcar que és important diferenciar entre el pelegrí i el turista: "Els pelegrins no són turistes i el Camí de Sant Jaume no és una ruta turística".





En aquest sentit, Ortiz recorre a les pàgines del Codex Calixtinus de segle XII: "A aquest lloc (Compostel·la), vénen els pobles bàrbars i els que habiten en tots els climes de l'orbe ... complint els seus vots en acció de gràcies amb el Senyor i portant el premi de les lloances ".





"Probablement també afecti això a curt termini als turistes del Regne Unit, però els pelegrins britànics, gal·lesos, escocesos i irlandesos que tinguin el propòsit decidit de complir els seus 'vots d'acció de gràcies' a Compostela ... doncs, abans o després, saben que arribaran a Compostela ", raona.









"SI CREUS QUE HA ARRIBAT EL MOMENT LLANÇA'T"

I és que, com expliquen des de la Federació, aquells que es llancen a l'recorregut estan fets d'una altra pasta. No obstant això, sorprèn que les preguntes més freqüents aquests dies giren al voltant de si funcionen els albergs o si està obert el Camí. "Ningú pregunta 'què fer si et poses dolent' o 'quins són els hospitals més pròxims a el Camí'", assenyalen amb sorpresa des de la Federació.





D'altra banda, des Ortiz adverteix que tot i aquestes circumstàncies tan atípiques l'arriba de pelegrins no s'ha vist alterada, ja que les diferents rutes estan rebent xifres similars de viatgers al llarg d'aquest mes de juliol en comparació amb anys anteriors a hores d'ara de l'estiu.





La Federació Espanyola Associacions Amics Camí de Santiago obre les portes a tots els que en els pròxims dies s'uneixin als centenars de pelegrins que arriben a Santiago cada dia. "Si considera que ha arribat el seu moment de pelegrinar davant l'Apòstol Sant Jaume ... doncs que es llanci a això, això sí, amb tota la prudència, respecte i sentit comú de l'món", recomana Ortiz que, a més, llança també un avís a les administracions públiques perquè no deixin de banda a totes les rutes jacobees que componen el Camí de Santiago "És una via de peregrinació i els que les recorrem som pelegrins, ni més ni menys".