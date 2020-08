Elsa Artadi espera presentar-se a l'alcaldia de Barcelona el 2023

La vicepresidenta de JxCat i regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha assegurat que vol presentar-se a les municipals de 2023 per a ser alcaldessa, pel que el seu futur "no passa ara mateix" per presentar-se a unes primàries per ser candidata a unes eleccions a Parlament de Catalunya.









"Sempre he estat a disposició del que se m'ha demanat, especialment amb el president Carles Puigdemont i ara acompanyant-lo en la vicepresidència de el partit. Però crec que el meu futur polític no passa ara mateix per presentar-me a unes primàries per ser candidata a les eleccions a al Parlament ", ha dit en una entrevista d'Europa Press.





De fet, creu que serà l'única candidata a l'oposició de Barcelona que repetirà en les futures municipals, i veu compatible poder ser alcaldessa amb assumir la vicepresidència de JxCat, perquè "és també una manera de reconèixer la importància de la capitalitat de país" .





Artadi augura que la reordenació de JxCat els afavorirà en les futures municipals, ja que, segons l'últim baròmetre municipal, la seva formació seria la quarta més votada amb un 4,2%, i veu "un marge d'una gran oportunitat" al 28 , 7% de persones que no sabrien a qui votar.





"PORTES MÉS QUE OBERTES"

Després de descartar de nou una coalició i federació amb el PDeCAT, ha insistit en convidar a tothom qui vulgui a sumar-se a el nou projecte de JxCat liderat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "Tenen les portes més que obertes en un JxCat que volem fer sense quotes, i eliminant el qui ets, d'on véns i quina etiqueta tens ".





Segons Artadi, si hi ha persones --siguin del PDeCAT o d'un altre partit-- que legítimament creuen que tenen un altre projecte polític, "el més honest és que cadascú es presenti amb l'opció que més li interessi".





PAPER DE TORRA I MAS

En quan a el paper que ha de jugar el president de la Generalitat, Quim Torra, quan deixi el càrrec, ha desitjat que sigui expresident el més tard possible i ha afegit que ja trobarà el lloc on vulgui estar, però "en JxCat sempre és molt benvingut ".





Sobre que no militi en JxCat, ha recordat que Torra va participar en el congrés fundacional del 25 de juliol, però que mai ha militat en cap partit: "Va entrar com a independent i segueix sent independent. No és home de partit clàssic. És la seva voluntat. Tot està bé".





Davant el silenci que guarda l'expresident Artur Mas, el respecta, i li reconeix el seu paper al capdavant de la Generalitat: el que va exercir perquè se celebrés la consulta del 9 de novembre de 2014 i perquè fos possible JxSí.





GESTIÓ MUNICIPAL DEL COVID-19

La presidenta de JxCat al consistori ha criticat la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19 de el govern municipal i creu que s'ha "malbaratat la gran oportunitat de el Pacte per Barcelona": segons ella, no hi ha concreció de mesures ni calendarització ni pressupost, pel que considera que la metodologia de treball ha de ser més participativa.





"S'ha fet veure que es volia col·laborar amb la societat civil, i en el moment de la veritat no ha tingut cap transcendència", ha sostingut Artadi, després d'acusar el Govern d'Ada Colau d'arribar a un consens només per fer-se la foto i per celebrar un acte al Saló de Cent.





ACORD DE ROMANENTS

Sobre l'acord del Ministeri d'Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (Femp) sobre l'ús dels romanents i el superàvit municipal, Artadi el qualifica d'aberració: "És un espoli. És carregar-se al municipalisme quan més ho necessites".





Per això, confia que l'Ajuntament de Barcelona no cedirà les romanents a l'Estat i en què els gastarà aquest any, i per tant creu que el Govern ha de permetre l'endeutament perquè, en cas contrari, no podran fer front a les necessitats.





LA UNIÓ DEL TRAMVIA

D'altra banda, desconfia que les obres per unir el tramvia per l'avinguda Diagonal comencin el primer semestre del 2021, tot i que el consell de l'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat el projecte executiu, i està previst que les obres es licitin en l'últim trimestre d'aquest any.





"En aquest moment de gran tensió pressupostària, no és una prioritat per a la ciutat fer una inversió de centenars de milions, d'anys i d'obres que també impactaran de manera molt negativa en el comerç de la zona", ha argumentat.





A més, manté la postura que els autobusos elèctrics tenen prou capacitat per absorbir la demanda, i ha insistit: "Crec que és una evidència que el pressupost públic no dóna per a una gran inversió com aquesta".