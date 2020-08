Les carns d'origen vegetal són millors per al cor que les carns vermelles

Canviar la carn vermella per certes alternatives de carn d'origen vegetal sembla sempre una bona alternativa per reduir el risc cardiovascular que produeix el seu consum abusiu, però un nou estudi realitzat per investigadors de l'Escola de Medicina de la Universitat de Stanford als Estats Units, ha observat que, tot i que sí redueix alguns factors, el seu consum ha de ser estudiat.









Actualment, són moltes les companyies que fabriquen alternatives a la carn a força de vegetals i llegums. Pot semblar obvi que una hamburguesa feta de verdura és una opció més saludable que una hamburguesa normal. Però moltes de les noves alternatives a la carn, tenen nivells relativament alts de greixos saturats i sodi agregat (sal), per la qual cosa s'han de considerar aliments altament processats, el que significa que estan fets amb aïllats i extractes de aliments en lloc de, per exemple, fesols sencers o xampinyons picats.





"S'ha demostrat que tots aquests factors contribueixen a el risc de malaltia cardiovascular", explica Christopher Gardner, professor de medicina a Stanford Prevention Research Center. La pregunta és, si s'agrega sodi i oli de coco, per exemple, que té un alt contingut de greixos saturats, i utilitza ingredients processats, ¿el producte segueix sent realment saludable?





Per esbrinar-ho, Gardner i el seu equip van reunir a un grup de més de 30 persones i les van assignar a dues dietes diferents, cadascuna durant vuit setmanes. Una dieta requeria al menys dues porcions diàries de carn (les opcions disponibles eren principalment carn vermella) i una altra requeria al menys dues porcions diàries de carn d'origen vegetal. En particular, els investigadors van mesurar els nivells d'una molècula, N-òxid de trimetilamina, o TMAO, en el cos; TMAO s'ha relacionat amb el risc de malaltia cardiovascular.





Inicialment, van descobrir que els nivells de TMAO eren més baixos quan els participants de l'estudi menjaven carn d'origen vegetal. L'article, que ha estat publicat a la revista 'American Journal of Clinical Nutrition', va ser finançat per Beyond Meat, que fabrica alternatives vegetals a la carn, però la companyia no va participar en el disseny ni en la realització de l'estudi ni en el anàlisi de dades.





Gardner, vegetarià des de fa molt de temps, és un defensor acèrrim de menjar aliments integrals, amb un èmfasi particular en les verdures. Com gairebé totes les carns d'origen vegetal són bastant riques en greixos saturats i estan classificades com aliments altament processats, per aquest motiu Gardner volia estudiar com afecten el cos en comparació amb la carn vermella.





Ell i el seu equip van dur a terme un estudi en què van participar 36 persones durant 16 setmanes i consistia en l'experimentació dietètica. Gardner va dissenyar la investigació com un estudi creuat, el que significa que els participants van actuar com els seus propis controls. Durant vuit setmanes, la meitat dels participants va consumir la dieta a base de plantes, mentre que l'altra meitat va consumir la dieta a força de carn que consistia principalment en carn vermella, encara que alguns participants van menjar una petita quantitat de pollastre. Després van canviar.





Independentment de la dieta que estiguessin els participants, tots dos grups van consumir una mitjana de dues porcions d'alternatives a força de carn o vegetals per dia, rastrejant acuradament els seus menjars en diaris i treballant amb membres de l'equip de Gardner per registrar els seus hàbits alimentaris.





Les dades que van analitzar van ser els nivells de TMAO, el colesterol en sang, la pressió arterial i el pes dels participants. Encara que, el resultat principal que l'equip estava interessat en rastrejar va ser el nivell de TMAO.





TMAO, "UN FACTOR DE RISC EMERGENT"

L'autor de l'estudi considera que TMAO és "un factor de risc emergent", el que vol dir que sembla haver-hi una connexió entre nivells més alts de TMAO i un major risc de malaltia cardiovascular, però la connexió encara no s'ha demostrat definitivament. Dos precursors del TMAO, la carnitina i el turó, es troben a la carn vermella, per la qual cosa és possible que les persones que mengen regularment carn de res, porc o be per al sopar simplement tinguin nivells més alts de TMAO.





En els últims anys, els estudis han demostrat que els nivells alts de TMAO són consistents amb un augment de la inflamació i la coagulació de la sang, entre d'altres problemes de salut. Un estudi anterior mostra que les persones amb TMAO elevat tenien un risc 60 per cent més gran d'esdeveniments cardiovasculars adversos, com un atac cardíac.





En l'estudi de Gardner, els investigadors van observar que els participants que van consumir la dieta de carn vermella durant la primera fase de vuit setmanes van tenir un augment en TMAO, mentre que aquells que van consumir la dieta a força de vegetals primer no el van tenir. Però va passar una cosa peculiar quan els grups van canviar de dieta. Aquells que van fer la transició de la carn a la planta van tenir una disminució en els nivells de TMAO, que era el que s'esperava, però aquells que van canviar de vegetals a carn, però, no van veure un augment en TMAO.





"Va ser bastant impactant; teníem la hipòtesi que no faria res en quin ordre estiguessin les dietes", explica Gardner. Resulta que hi ha espècies bacterianes responsables de el pas inicial de crear TMAO a l'intestí. Es creu que aquestes espècies prosperen en persones les dietes són riques en carns vermelles, però potser no en aquelles que eviten la carn.





"Llavors, per als participants que primer van seguir la dieta a força de plantes, durant la qual no van menjar carn, bàsicament els vam fer vegetarians i, a el fer-ho, és possible que, sense adonar-se'n, hagin debilitat la seva capacitat per produir TMAO", assenyala l'expert, per a qui encara queda per veure si aquest tipus d'enfocament podria utilitzar com a estratègia per reduir el risc de malaltia cardiovascular.





MÉS ENLLÀ DE TMAO

Fora del TMAO, els beneficis per a la salut transmesos per les alternatives a base de plantes s'estenen a el pes i els nivells de colesterol LDL, o colesterol "dolent". No importa quina dieta va ser la primera, els nivells de colesterol LDL dels participants van disminuir de mitjana 10 mil·ligrams per decilitre, el que no només és estadísticament significatiu, sinó també clínicament significatiu. A més, els participants van perdre 2 lliures, de mitjana, durant la part de la dieta basada en plantes.





La modesta pèrdua de pes observada quan els participants van substituir les carns a base de plantes en lloc de les carns vermelles és una troballa inesperada, ja que aquest no va ser un estudi de pèrdua de pes.





Gardner espera continuar estudiant la relació entre la salut i les alternatives a la carn a base de plantes, particularment pel que fa als canvis en el microbioma. També està interessat en ampliar la seva investigació sobre els patrons de dieta en general. "Potser a continuació vegem una combinació de factors dietètics sobre la salut, potser carn alternativa combinada amb productes lactis alternatius", conclou.