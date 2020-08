¿Transmet el coronavirus el fum de tabac?

Fa tan sols dos dies, Galícia va prohibir fumar a les terrasses i al carrer si no es pot respectar la distància de seguretat. Segons va explicar Feijóo, els experts consideren que el fum del tabac és "un factor de difusió" de virus. "Els membres del comitè coincideixen que fumar sense limitació en una terrassa amb persones pròximes o en zones sense distància és un risc alt d'infecció", va explicar el president gallec.









En les últimes setmanes molts especialistes han defensat aquesta afirmació, que es recolza en la publicació d'un estudi de el Centre d'Investigació i Educació per al Control del Tabaquisme de la Universitat de Califòrnia. Així doncs, molts mitjans i polítics han començat a assegurar que el fum de tabac transporta el coronavirus i per això han recomanat no fumar en espais públics.





Però, fins a quin punt és cert que el fum de tabac transmet el coronavirus? Segons el mitjà espanyol Maldita.es, especialitzat en fact checking, l'estudi no parla directament sobre la transmissió del coronavirus mitjançant el fum sinó de la relació entre el tabac i la Covid-19.





En l'estudi, els investigadors diuen que "quan els pulmons d'algú estan exposats a la grip o altres infeccions, els efectes adversos de fumar o vapejar són molt més greus que entre les persones que no fumen ni vapegen". Per tant, s'entén que fumar pot afectar la capacitat dels nostres pulmons per combatre infeccions, però no es diu en cap moment que el fum transmeti el virus.













Fa unes setmanes, Fernando Simón va treure importància a les afirmacions que el virus si es transmet mitjançant el fum: "no tinc cap informació que em permeti dir que llevar-se la màscara per fumar vagi a fer que una persona vagi a inhalar el virus, perquè el virus no es transmet per aerosols ", va explicar. Així i tot, Simón va deixar clar que "fumar és dolent".





Pitjor diagnòstic per als fumadors

De moment la comunitat científica creu no hi ha cap evidència que la SARS-CoV-2 es transmeti a través de el fum de tabac. L'Organització Mundial de la Salut aclareix que "no hi ha estudis revisats per homòlegs que hagin avaluat el risc d'infecció per SARS-CoV-2 que pot comportar el consum de tabac".





Tot i així, l'organisme sí que afirma que els fumadors són més vulnerables a la Covid-19. D'una banda, perquè "l'acte de fumar suposa donar un cop els dits als llavis", i tant dits com cigarreta poden estar contaminats, provocant que el risc de transmissió sigui més gran. A més, l'OMS recorda que les shishes i pipes es comparteixen entre diverses persones, de manera que el virus es pot transmetre molt fàcilment.