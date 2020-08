La xifra de morts a les platges catalanes augmenta a 20 després de la mort aquest dissabte d'un ancià i un menor

Un home de 80 anys de nacionalitat espanyola ha mort aquest dissabte al migdia ofegat a la platja de la Pineda de Vila-seca (Tarragona), i ja són 19 les persones mortes aquest estiu a les platges catalanes.









El telèfon d'emergències 112 ha rebut un avís a les 13.32: diversos banyistes han alertat que el servei de socorrisme de la platja havia tret de l'aigua a l'home inconscient i ho estaven reanimant; i als el arribar els efectius de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no han pogut salvar-lo.





A més, un jove de 16 anys ha mort aquest dissabte a la tarda ofegat a la platja Gran de Castell-Platja d'Aro (Girona), el que es suma a l'ancià ofegat al migdia a la platja de la Pineda de Vila-seca (Tarragona), amb el que ja són 20 les persones mortes aquest estiu a les platges catalanes.





Sobre les 15.30 els seus pares han alertat els socorristes que el seu fill havia entrat a l'aigua i feia molt que no sabien res d'ell: la Policia Local no l'ha localitzat, i després uns banyistes l'han trobat surant i inconscient i l'han portat a la sorra, on els socorristes han intentat reanimar-lo fins que ha arribat el SEM, que tampoc ha pogut salvar-lo.





La platja Gran de Castell-Platja d'Aro disposa de servei de socorrisme i en el moment d'ofegar-onejava la bandera verda.