Trump contra el medi ambient: el president demana que surti més aigua de les dutxes perquè el seu cabell estigui perfecte

Una llei estatunidenca de 1992 va establir que el màxim de litres d'aigua per minut que podien sortir de la carxofa era de 9,5 litres. La llei es va fer per evitar el desbaratament de l'aigua, i els fabricants es van adaptar a la normativa. Però Donald Trump va comentar fa poc que trobava a faltar que sortís més aigua i que li sap greu que les dutxes d'ara ja no siguin tan potents. Segons ell, com més gran és el raig millor queden els seus cabells. "L'aigua no surt. Llavors què fas? T'hi quedes més estona, fas una dutxa més llarga, perquè els meus cabells, no sé els vostres, han d'estar perfectes", va explicar.









Així doncs, l'excèntric president va decidir canviar la normativa perquè les dutxes que tinguin dues o més carxofes puguin treure 9,5 litres d'aigua per minut cadascuna i no en total, com s'havia fet fins ara. També ho podran fer els dipòsits de water, els rentaplats i les aixetes del lavabo.





Com a resposta, tant els consumidors com els grups ecologistes han dit que no era necessari canviar la regulació, que afecta el medi ambient i que, a més a més, suposarà un augment de la factura de l'aigua. David Friedman, vicepresident de defensa de l'organització Consumer Reports i exfuncionari de el Departament d'Energia, va dir que no calia canviar aquesta llei perquè les carxofes de dutxa actuals "assoleixen alts nivells de satisfacció el clients"i estalvien diners.





La guerra contra el medi ambient

Aquesta no és la única normativa relacionada amb el medi ambient que ha canviat Trump. Durant els seus tres anys i mig de mandat, l'administració Trump ha permès que els vehicles i les indústries puguin contaminar més i ha deixat que s'explotin moltes zones protegides del país.





Fa uns mesos, Donald Trump va proposar reformar una llei signada el 1970 per Richard Nixon que regulava els projectes de mineria, explotació forestal i perforació. El que pretenia era reduir els projectes per als quals es requeria fer un estudi d'impacte ambiental. És a dir, el president pretenia deixar les empreses privades contruir ponts, autopistes, oleoductes o centrals elèctriques sense que haguéssin de revisar gaire les conseqüències ambientals. El seu objectiu era que es puguessin construir carreteres més grans, més ràpidament i amb un cost menor. “Solíem ser l’enveja del món i ara som com un país del tercer món”, va dir per reafirmar les seves propostes.









A més a més, juntament amb la decisió d'augmentar els litres d'aigua que surten per minut, el president ha decidit també que tornin les bombetes incandescents que van desaparèixer perquè no eren eficients. Ara ja es poden tornar a fabricar les bombetes antigues que, segons ell, són millor i més barates, tot i que en realitat consumeixen molta més energia.





D'aquesta manera, l'administració Trump ha eliminat centenars de normes que les anteriors administracions havien proposat per tal de propiciar l'estalvi energètic i per lluitar contra el canvi climàtic i conservar el medi ambient.