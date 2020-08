El Covid-19 al món: 21,5 milions de casos i 771.000 morts

La pandèmia de coronavirus ha deixat de moment prop de 21,5 milions de persones contagiades, incloses unes 771.000 víctimes mortals i 13 milions de pacients recuperats, en els 188 països i territoris afectats, segons el balanç ofert aquest diumenge per la Universitat Johns Hopkins.





En total, 21.462.593 persones han contret el virus, de les quals 771.111 han mort per això, la qual cosa suposa un increment diari de 6.408 decessos.









Els Estats Units, que segueix sent el país més afectat, ha registrat 5,3 milions de positius, I també encapçala la llista de morts en concentrar 169.483 morts. La pandèmia ha entrat de ple en el debat polític en cara a les eleccions presidencials de novembre, especialment respecte a la qüestió del vot per correu.





El Brasil, amb 3,3 milions de casos i 107.232 morts, ocupa el segon lloc tant en contagiats com en morts, si bé està considerat a dia d'avui com el país amb més recuperats. Almenys 2,6 milions de persones han superat la malaltia en el gegant sud-americà, el president del qual, Jair Bolsonaro, ha estat durament criticat a nivell nacional i internacional per la gestió de la pandèmia.





En el tercer lloc es troba l'Índia, que se situa prop dels 2,6 milions de positius i acumula gairebé 50.000 morts després de sumar gairebé 63.000 infectats en un sol dia, mentre que Rússia apareix en quarta posició en registrar més de 915.808 casos i més de 15.585 morts des que va esclatar la crisi sanitària. Sud-àfrica es consolida com el país africà més afectat --i el cinquè de la llista-- amb 583.653 positius i més d'11.677 morts.





A Amèrica Llatina, un dels principals epicentres de la pandèmia en l'actualitat, destaquen Mèxic --517.714 infectats i 56.453 víctimes mortals--, el Perú --516.296 i 25.856--, Colòmbia --456.689 i 14.810-- i Xile --383.902 i 10.395--.





La llista continua en desena posició amb Espanya, que ha superat de nou aquesta setmana a Iran en acumular gairebé 343.000 contagiats i més de 28.600 víctimes mortals, enfront dels 341.070 positius i 19.492 morts de la República Islàmica.





El Regne Unit, amb 319.232 casos i uns 46.791 morts, també supera el llindar dels 300.000 contagis, prop del com se situa ja l'Aràbia Saudita (297.315), que sobrepassa els 200.000 al costat d'Argentina (289.100), el Pakistan (288.717), Bangladesh (274.525), Itàlia (253.438), França (252.965), Turquia (248.117) i Alemanya (224.488).





Per sobre de 100.000 contagiats figuren l'Iraq (172.583), Filipines (157.918), Indonèsia (137.468), Canadà (123.825), Qatar (114.809) i el Kazakhstan (102.696), mentre que l'Equador, Bolívia, Egipte, Ucraïna i Israel sobrepassen les 90.000. Acumulen més de 80.000 positius la Xina, República Dominicana, Suècia, Oman i Panamà.





Bèlgica i Kuwait figuren en el següent tram en haver sobrepassat els 70.000 casos, un llindar a què s'apropa Bielorússia, que al costat de Romania, Unió dels Emirats Àrabs, Països Baixos i Guatemala han registrat més de 60.000 pacients de COVID-19. Singapur, Polònia, el Japó i Portugal tenen més de 50.000 casos registrats des de l'inici de la pandèmia.