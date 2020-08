Barcelona obrirà un dentista municipal gratuït per a persones vulnerables a Nou Barris

L'Ajuntament de Barcelona recuperarà una clínica al barri Torre Baró de districte de Nou Barris per ampliar el servei d'odontologia gratuït dirigit a persones vulnerables, a causa de les "peticions veïnals", informa el consistori aquest diumenge en un comunicat.













Està en un edifici cedit el 2013 per l'Ajuntament a la UB, que havia funcionat com una clínica solidària en 2018 i 2019, i es preveu que comenci a oferir serveis d'odontologia el darrer trimestre d'aquest any.





MÉS DE 1.600 USUARIS





La regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, ha explicat que aquest servei municipal, gratuït ha atès ja a més de 1.600 usuaris derivats de Serveis Socials, un 18% dels quals procedeixen de Nou Barris, de manera que el nou centre donarà un servei més proximitat.





"Hem pogut evidenciar que la salut bucodental ha de deixar de ser una salut de segona", i ha afegit que més del 12% de veïns de la ciutat reconeixen no anar al dentista per una limitació econòmica, cosa que preveu que s'agreugi durant la crisi de l'coronavirus.





Tarafa també ha dit que el govern municipal estan treballant perquè després d'estiu, a principis de tardor, ja puguin anunciar la ubicació d'un nou dentista municipal.