CaixaBank i el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament impulsen un préstec per finançar pimes al Marroc

CaixaBank i el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament han impulsat el finançament de petites i mitjanes empreses al Marroc a través d'un préstec per 430 milions de dirham marroquins --al voltant de 40 milions d'euros--.













L'entitat financera, a través de la seva sucursal al Marroc, ha tancat l'obtenció de l'préstec del Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns.





El préstec permetrà a la sucursal de CaixaBank al Marroc incrementar la seva capacitat de finançament al país per respondre millor a les necessitats de les empreses que s'han vist afectades per la crisi del coronavirus.





A més, fruit de l'acord, el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament donarà suport a la estratègia de creixement de l'entitat financera al Marroc per acompanyar les empreses que se situen fora de la tradicional eix Casablanca-Rabat, que representa el 70% per l'economia marroquina, a través de les oficines de l'entitat a Tànger i Agadir.





CAIXABANK AL MARROC

CaixaBank té llicència bancària al Marroc des de l'any 2009, on compta amb tres oficines, ubicades a les ciutats de Casablanca, Tànger i Agadir, des de les que ofereix serveis de comerç exterior, banca d'empreses i banca corporativa.





L'entitat financera ha remarcat que s'ha convertit en banc de referència per a les empreses espanyoles amb presència al Marroc, tenint com a client a al voltant del 60% de les 600 companyies que operen al país.