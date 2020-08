L'Amazònia torna a cremar: aquest agost ja hi ha més focs registrats que el 2019

Durant el mes d'agost comença la temporada seca a la regió amazònica i cada any hi ha milers d'incendis. El 2019 va marcar un abans i un després al Brasil, ja que la quantitat d'incendis va ser brutal, en part perquè el president no va prendre mesures i va permetre que es cremessin boscos intencionadament per poder conrear soja.









Però aquest any s'ha produït un rècord d'incendis, i només en els primers deu dies s'han comptabilitzat 10.136 incendis a l'Amazònia, segons va denunciar el portaveu de Greenpeace a l'Amazònia, Romulo Batista.





"Els primers deu dies d'agost hi va haver 10.136 focus de calor que van cremar a l'Amazònia. És un 17% més que l'any passat i també és el pitjor inici d'agost dels últims deu anys", va explicar Batista, que considera que aquestes xifres són "el resultat directe de la manca d'una política ambiental d'aquest govern". "Vam tenir més incendis que l'any passat", es va lamentar fa tan sols uns dies.









Si bé les dades de Greenpeace són oficials, extrets de l'Institut Nacional d'Investigacions Espacials, Jair Bolsonaro es manté ferm en la seva creença que tot és mentida, i creu que, en comparació amb les dades de juliol de 2019, aquest any els incendis han disminuït un 28%.





Fins i tot el director de banc Itaú Unibanco, Candido Bacher, creu que la situació és "molt preocupant" i que "la política de govern sobre l'Amazònia no està funcionant".





Mesures inútils

Si bé al juliol la tala de boscos va disminuir, la desforestació en els últims mesos ha augmentat un 34,5% respecte a l'any anterior, i el president no fa res per evitar-ho. Bolsonaro diu que el bosc de l'Amazònia es recupera amb facilitat i que, com que és humit, les flames no s'estenen. Els experts, en canvi, asseguren que els incendis estan descontrolats i que la desforestació al país ha arribat a una xifra rècord.





Tot i que que al juliol el president brasiler va prohibir els focs a la regió de l'Amazònia i de Pantanal durant 120 dies i va enviar a l'exèrcit per controlar les zones, l'augment de la desforestació registrat per l'Institut d'Investigació Espacial del Brasil (INPE), que monitoritza la regió amb imatges per satèl·lit, indica que la mesura no ha funcionat.





Sobre les mesures de Bolsonaro, Romulo Batista creu que "la desforestació no es combat amb una operació de l'exèrcit, sinó que es treballa tot l'any amb intel·ligència i coordinació".