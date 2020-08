Un estudi mostra que el coronavirus es pot transmetre fins a 5 metres de distància

Un equip de científics d'aerosols i de viròlegs va presentar fa uns dies que el coronavirus és infecciós en l'aire, confirmant així el que molts metges ja deien des de fa uns mesos.









Encara hi ha molta controvèrsia sobre si el coronavirus present en els aerosols pot o no transmetre, però aquest estudi va confirmar que el coronavirus es transmeten per l'aire i pot ser infecciós fins i tot a una distància de 5 metres. "Això és el que la gent ha estat demanant a crits", va dir a The New York Times Linsey Marr, experta en propagació de virus en l'aire. "És una evidència inequívoca que hi ha virus infecciosos en els aerosols".









Els científics de la Universitat de Florida, als Estats Units, van demostrar que hi havia virus "viable" en l'aire d'una habitació d'un hospital, a gairebé cinc metres d'un pacient. Els científics van recollir mostres d'aire de l'habitació d'un hospital on hi havia dos pacients amb Covid-19, un dels quals tenia una infecció respiratòria.





Després van analitzar les mostres al laboratori i van trobar que el coronavirus "viable" havia estat aïllat de mostres recollides a dos metres del pacient i fins i tot a cinc metres del pacient.





D'aquesta manera, els científics van provar que potser la distància de seguretat actual, de dos metres, no és suficient perquè la població no s'encomani.