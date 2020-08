Tot i els nous 16.000 casos de coronavirus, Simón defensa que Espanya està en una "pujada suau"

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha defensat que Espanya es troba en una "pujada suau" de casos de COVID-19, tot i els 16.000 nous positius que ha notificat el Ministeri de Sanitat durant aquest cap de setmana.









En roda de premsa aquest dijous, l'epidemiòleg ha argumentat que la crescuda de casos, que no qualifica de 'segona onada', és "molt més suau" que en els mesos de març i abril. Malgrat que Simón ha reconegut que 16.000 nous casos "no és una bona xifra" en els tres últims dies, ha insistit que aquest "increment progressiu suau és molt més moderat que en altres períodes".





Així, ha justificat que una de les raons dels 16.000 casos és que "es comencen a donar en comunitats amb més pes poblacional", com Madrid, on ha qualificat la situació com "preocupant". "Tot el que es fa a grans ciutats són situacions complicades", ha assenyalat, tot i que aplaudint les "mesures de control potents" que ha implementat la comunitat madrilenya així com els seus 59.000 PCR setmanals, encara que no ha descartat que siguin necessàries més.

En aquest context, l'epidemiòleg considera "molt probable" que en els pròxims dies es produeixi un "petit increment més gran" associat a les "no festes" amb motiu del 15 d'agost, el dia en què més localitats i pobles d'Espanya solen estar en festes altres anys.





"És molt probable que es pugui produir", ha indicat, recordant que, malgrat tot, l'objectiu és arribar a setembre "amb el menor nivell de transmissió" possible, a causa de la volta als col·legis i als centres de treball després de les vacances.





Segons Simón, Espanya encara està "a temps" d'"aconseguir reduir la transmissió". De fet, ha defensat que "en la major part del territori s'està reduint progressivament el nivell de transmissió", pel que ha atribuït el gran augment de positius a "increments en algunes comunitats autònomes". A més, ha argumentat que s'està detectant al voltant del "60 o 70 per cent" dels positius, "molt més" que al març i abril, quan únicament s'identificava el "10 per cent".





"Hi ha tres tipus de comunitat: les que han tingut evolució poc favorable, les que estan ara mateix en una fase ascendent i les que no han estat en una fase d'increment important. Estem a temps d'aconseguir reduir la transmissió de virus. El problema de setembre és que es va a ajuntar gent provinent de zones amb diferent situació epidemiològica. Hem de tractar de minimitzar el risc abans d'aquesta barreja explosiva ", ha detallat.





Simón ha aportat un altre tipus de xifres sobre la pandèmia. Per exemple, que ara mateix es detecten al voltant de gairebé 20.000 sospitosos diaris, enfront dels 10.000 de fa mes i mig. L'edat mitjana dels contagiats des de l'inici de la pandèmia se situa en 40 anys, mentre que en les últimes setmanes aquestes xifres baixen a uns 37 anys.





Des del 11 de maig, considerada com la data de l'entrada a la 'nova normalitat' de convivència amb el virus, s'han notificat 1.420 casos importats, 163 en els últims set dies. El 20 per cent d'ells ha arribat a través de 228 vols comercials, el que representa uns 300 positius. "Són menys dels que podríem pensar. És un problema bastant menor del que esperàvem fa un parell de mesos", ha celebrat, remarcant com "prou bones" les mesures actuals, pel que ha emplaçat a el "futur" per estudiar la hipotètica adopció de noves restriccions.