El deute públic puja a 32.000 milions al juny pel Covid i marca un nou màxim

El deute del conjunt de les administracions públiques va registrar al juny un increment de l'2,5% respecte al mes anterior, a l'sumar 32.087.000 d'euros més com a conseqüència de la crisi del Covid-19, fins a un nou màxim històric de 1.289.905 milions d'euros. D'aquesta manera, el deute públic es manté per sobre de l'100% de l'PIB, un valor que ja va superar al maig, segons les dades publicades aquest dimarts pel Banc d'Espanya.













Pel que fa a juny de l'any anterior, el deute públic s'ha incrementat un 6,8%, a l'sumar en un any 82.473.000 d'euros respecte als 1,207 bilions d'euros que registrava al juny de 2019.





D'aquesta manera, la ràtio de deute públic sobre PIB s'hauria mantingut al juny per sobre de l'100% de l'PIB després d'haver superat ja aquesta barrera al mes de maig.





Aquest increment del deute al juny es deu a l'augment de l'endeutament tant de l'Estat com de les comunitats autònomes, ajuntaments i Seguretat Social, que han hagut de fer un esforç extra de despesa a causa de l'impacte de la crisi de l'coronavirus, com a conseqüència de l' establiment de l'estat d'alarma el 14 de març i els reials decrets aprovats per pal·liar la crisi.





En concret, el deute de l'Administració General de l'Estat va marcar màxims històrics, juntament amb la de la Seguretat Social, que també està en màxims, però l'endeutament també va créixer en comunitats autònomes i en corporacions locals.





Així, el deute de l'Estat va pujar al juny en 32.091.000 d'euros respecte al mes de maig, fins a un màxim de 1,153 bilions d'euros, un 2,8% més, i respecte a l'any anterior va repuntar un 8,3%, sumant més de 88.443.000 en els últims 12 mesos.





Mentre, el deute públic de les comunitats autònomes també va repuntar al juny, encara que menys que la de l'Estat, amb un increment respecte al maig de 2.773 milions d'euros, un 0,9% més, fins als 304.855.000. En un any, el deute regional ha crescut un 1,4%.





Al seu torn, les corporacions locals van elevar un 2,5% el seu deute al mes de juny, fins els 25.049.000 d'euros, però presenten una reducció interanual de l'4,5%.





EL DEUTE DE LA SEGURETAT SOCIAL ES MANTÉ EN MÀXIMS





Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social es va elevar al juny fins als 68.855.000 d'euros (8.831.000 més que el mes anterior), per la qual cosa va prosseguir en rècord històric. A nivell interanual va créixer un 41,4%, sumant 20.162.000 d'euros en només un any.





Aquest repunt del deute es deu als préstecs que ha concedit l'Estat a la Seguretat Social en els últims anys per garantir el pagament de les pensions, la factura mensual supera actualment els 9.800 milions d'euros, però en els mesos en què hi ha paga extra, aquesta es duplica.





Segons les estimacions del Banc d'Espanya, a l'escenari més moderat de caiguda de l'PIB per la crisi de l'Covid-19, la ràtio de deute públic s'elevarà al voltant del 115% de l'PIB, mentre que en el més advers podria superar el 120 % de l'PIB.





El deute públic va tancar 2019 en 1,18 bilions, l'equivalent a l'95,5% de l'PIB, per sota de l'objectiu que s'havia marcat el Govern del 95,9% del PIB. Per a aquest any el Govern va fixar un objectiu de reducció fins al 94,65% de l'PIB, que no obstant això, com a conseqüència de la crisi de l'Covid-19 s'ha actualitzat fins elevar-se l'estimació a l'115,5% de l'PIB.