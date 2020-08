La majoria dels autònoms hauran de tancar els seus negocis si hi ha un nou confinament

El 72% dels treballadors per compte propi es planteja tancar o reduir la seva plantilla en cas que hi hagi un nou confinament, segons es desprèn de la nova edició del baròmetre 'Situació Autònoms' realitzat per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA ).









Segons ATA, el pessimisme en les perspectives econòmiques pels últims esdeveniments imposats pels nous tancaments de sectors econòmics per indicació del Ministeri de Sanitat i els nous contagis de la Covid a Espanya es reflecteixen en les respostes d'aquest cinquè baròmetre.

De fet, el 20,1% dels autònoms, quatre punts més que en l'anterior baròmetre, creu que un nou confinament suposaria el tancament definitiu del seu negoci. D'altra banda, el 35,4% ha assenyalat que és possible que un nou confinament signifiqués el tancament definitiu del seu negoci, mentre que un 16,4% diu que hauria de reduir la seva grandària per poder continuar.





El president d'ATA, Lorenzo Amor, ha afirmat que els autònoms estan en una situació d'emergència, pel que ha llançat un 'SOS' a Govern. "Cal implementar mesures que salvin les activitats dels autònoms, les seves empreses i les ocupacions que generen ", ha assegurat Amor, després d'apuntar que" cada dia que passa es va deteriorant més l'economia de la majoria dels autònoms ". "Tornem a estar en una situació extraordinària que necessita de mesures extraordinàries", ha remarcat.





De el baròmetre es desprèn que gairebé el 80% dels autònoms han vist com la facturació del seu negoci s'ha reduït respecte a l'any anterior, mentre que un de cada deu assegura que s'ha mantingut i gairebé un 5% considera que fins i tot ha augmentat. En aquest últim cas, gairebé el 86% d'aquest 5% ha apuntat que l'increment de la seva facturació ha estat d'entre un 10% i un 40% de la seva facturació respecte a l'any anterior, mentre que el 2,86% restant ha assegurat que el seu negoci va millor ara que l'any passat. No obstant, segons ATA, "molt més complicada està sent la situació per a un 14,24% dels autònoms que no estan ingressant res".





De fet, dels que han reduït els seus ingressos, un 57% ha vist reduïda la seva facturació en un 60% o més en comparació amb l'any passat, mentre que per a tres de cada quatre autònoms seva facturació ha caigut en un 40% o més .





FRACÀS

L'estudi també ressalta que la morositat segueix sent un dels principals problemes dels treballadors per compte propi. De fet, segons el baròmetre, un de cada tres autònoms diu que la pateix.





ATA ha apuntat a més que s'ha constatat "el fracàs de la prestació de cessament d'activitat que es podia sol·licitar des de l'1 de juliol. És una prestació que no té a veure amb el context real que viuen els autònoms. Només un 5% de els autònoms l'ha sol·licitat i amb prou feines a un 4% del total se l'han concedit (se li concedeix a al 79% d'aquest 5%), principalment per no poder acreditar el període mínim de cotització ", explica la Federació. A més, per estar en pluriactivitat se li ha denegat al 10,8% i per haver estat de baixa, per exemple per paternitat o maternitat, amb la qual no és compatible, al 5,4%.





"El fracàs d'aquesta prestació es fa encara més patent al preguntar-li als autònoms si consideren fonamental el cobrament de qualsevol mesura de cessament d'activitat (ordinària o extraordinària) per a la continuïtat del seu negoci", es ressalta en el baròmetre. El 78,2% veu aquesta eina imprescindible, mentre que, per contra, el 14,1% no ho considera fonamental i seguirà endavant malgrat tot.





D'altra banda, preguntats per les eines que s'han plantejat per fer realitat la recuperació, la majoria dels autònoms coincideix que la reducció de traves administratives és la principal eina a implantar i també veuen "molt necessari" que hi hagi ajudes per al foment del reemprendimient.





Fins ara, gairebé el 40% dels autònoms ha assenyalat que ha incorporat a tota la seva plantilla, mentre que un 26,3% no ha incorporat a tots els seus treballadors i el 4,5% creu que els incorporarà en els propers dies. Per contra, el 21,1% no sap si podrà donar d'alta econòmicament a algú i el 8,3% creu que no ho farà.





Pel que fa a el manteniment de la plantilla després dels sis mesos d'incorporació el primer treballador, només el 27,8% dels autònoms asseguren que podrà mantenir a tots els seus empleats, xifra que en l'anterior baròmetre rondava el 32,9%.





MANTENIR L'OCUPACIÓ

No obstant això, un de cada quatre no creu que pugui mantenir el nivell d'ocupació com fins ara (28,6%), als quals cal sumar els que no puguin mantenir a tots (27,8%) que contesten que mantindran ocupació , però reduiran la mida de la seva plantilla. És a dir, el 56,4% dels autònoms ocupadors consideren complicat mantenir l'ocupació en els pròxims mesos.





De cara a tancament d'any, una gran part dels enquestats considera que el seu negoci va a disminuir la seva facturació en més d'un 87%, mentre que un 6,9% creu que es mantindrà i només el 1,7% considera que a final d'any hi haurà facturat més que en 2019.





Respecte als seus empleats, el 47% dels autònoms creu que mantindran l'ocupació de totes les persones que treballen al costat d'ells. No obstant això, un 29,7% considera que haurà de disminuir la seva plantilla i un 0,7% que haurà de ampliar-la. No obstant això, un 22,6% no sap què passarà amb els seus treballadors durant aquest any.