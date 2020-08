ERC s'enfronta a Junts i evita que la Mesa de Parlament cessi al lletrat que Torra vol destituir

La Taula de Parlament ha donat suport aquest dimarts al secretari general de la Cambra, Xavier Muro, al no admetre la proposta de JxCat que demanava el seu cessament si no publicava íntegrament les resolucions aprovades sobre la monarquia al Butlletí Oficial de Parlament de Catalunya (BOPC) .









<em>El president de Parlament, Roger Torrent, assistit pel secretari general de la Cambra, Xavier Muro (ARXIU EP).</em> <br>





Fonts parlamentàries han explicat que no hi ha hagut cap votació, però en l'acta de la reunió s'ha de recollir que s'ha rebutjat la proposta de JxCat, amb el suport d'aquest grup i el rebuig d'ERC, Cs i PSC.





Tot això arriba després que Mur no publiqués al BOPC 5 passatges de propostes de resolució aprovades en un ple monogràfic sobre la monarquia, presentades per JxCat, ERC i la CUP, el que va provocar que el president de la Generalitat, Quim Torra, demanés al del Parlament, Roger Torrent, que cessés al secretari general de Parlament si no recollia íntegrament tots els textos.





Una altra proposta que no ha prosperat ha estat la de Cs, que demanava que el president de Parlament, Roger Torrent, es pronunciés "explícitament" mostrant el seu suport a Muro i als funcionaris de Parlament, iniciativa que tampoc s'ha votat.





Les citades fonts han assegurat que Torrent ha expressat el seu rebuig a la iniciativa de JxCat i ha manifestat un "suport explícit" a Muro, explicitant que mantenia la confiança en la seva persona, tot i no haver-ho proposat ni nomenat ell en el càrrec.





"ELUDIR RESPONSABILITATS"





El mateix Muro ha pres la paraula durant la reunió, i ha justificat la seva decisió de no publicar íntegrament les resolucions per "eludir responsabilitats" atès que està requerit pel Tribunal Constitucional, sota advertència de conseqüències penals, per impedir la publicació de resolucions contràries a sentències de l'Alt Tribunal.





Des del PSC i els comuns han acusat JxCat de voler fer política amb els funcionaris i de posar-los al punt de mira, en al·lusió a Muro, cosa que consideren "indignant".





"Mai havia passat que no es publiqués una resolució que actualment no ha estat impugnada. Hi ha hagut multitud d'impugnacions que s'han fet i totes s'havien publicat, i mai s'ha demanat cap responsabilitat al secretari general", repliquen des JxCat.