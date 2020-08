Iglesias: "No hi ha dret que els meus fills pateixin les conseqüències de les tasques polítiques dels seus pares"

El vicepresident segon de Govern central i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha titllat de "greu" el que està fent amb la família "l'extrema dreta" després de haver d'abandonar les seves vacances a Astúries i ha exclamat que "no hi ha dret que els seus fills hagin de patir les conseqüències i les tasques polítiques dels seus pares ".









Així ho ha exposat en un fil a Twitter davant els insults i fins i tot pintades amenaçadores que ha rebut després de conèixer-se que estava amb la seva parella, la ministra Irene Montero, i els seus tres fills a la localitat de Felgueres. Unides Podem ha denunciat que es tracta d'un nou episodi d'assetjament a dos polítics.





En aquest sentit, ha assenyalat que el que fa a la seva família "l'extrema dreta i certs mitjans és greu" però també ha afegit que "cal posar cada cosa al seu context", ja que hi ha gent "que ha pagat amb la seva llibertat, amb la seva vida o amb tortures defensar les seves idees i fer política ". "No és el nostre cas", ha sentenciat.









Iglesias ha llançat també que "no hi ha dret" a que els seus fills "tinguin patir les conseqüències del compromís i les tasques polítiques dels seus pares" però ha assegurat que "el victimisme" no va amb ell, ja que hi ha milers de nens en situacions " molt més vulnerables ".





El líder de Podem ha volgut agrair a totes les persones que li han brindat el seu suport davant aquest incident, amb menció específica al diputat Enrique Santiago i la seva família per ser "millors amfitrions" durant la seva estada a casa seva.





AGRAEIX LA TASCA DELS SEUS ESCORTES





A més, ha destacat la tasca dels policies que els escorten "complint la seva tasca amb la major professionalitat i el millor tracte humà".





"Gràcies a tota la gent que ens ha ofert casa seva. Gràcies a tots els que no es deixen intimidar per la ultradreta i els seus mitjans" ha prosseguit Iglesias.





Finalment, ha emfatitzat que "odi" i "amenaces" de tots aquells que l'han insultat "no frenaran" el seu treball. "L'exemple de la gent corrent, honesta i valenta que no té por del feixisme, és per a nosaltres la major motivació per continuar", ha tancat.





En aquesta mateixa xarxa social s'ha pronunciat també Irene Montero, que ha donat les gràcies a les persones que els han acompanyat en aquest tràngol i fins i tot s'oferien a cedir-los casa perquè poguessin continuar els seus dies de descans.





MONTERO: "AMB ODI NO ES AVANÇA"





"L'extrema dreta i els seus mitjans saben que només amb por i odi poden frenar l'avanç de la democràcia i els drets socials. La seva agressivitat és la seva debilitat", ha etzibat.





En aquest sentit, ha tirat de "memòria" per afirmar que "no fa tant que per ser d'esquerres, sindicalista, per defensar la democràcia o per ser homosexual, l'extrema dreta perseguia" a aquestes persones.





"No perdem la perspectiva i seguim complint la nostra tasca. Els avenços socials i democràtics sempre tenen enemics. Davant l'odi: justícia social i democràcia", ha conclòs.