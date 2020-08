Vall d'Hebron descriu dos casos de fetus amb edema a la pell en gestants amb coronavirus

Les unitats de Medicina Materna i Fetal i de Cures Intensives Pediàtriques i els serveis de Microbiologia i de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron han descrit dos casos de fetus amb edema a la pell en dones gestants amb coronavirus en un estudi.









La revista 'Obstetrics & Gynecology' ha publicat aquest estudi que indica que l'edema podria ser una complicació relacionada amb el Covid-19, tot i que "cal fer més seguiment", ha explicat aquest dimarts l'especialista del Servei d'Obstetrícia - Medicina Maternofetal de l' centre, Carlota Rodó.





"No podem establir cap tipus de conclusió, però sí que creiem que la correlació entre l'edema i el coronavirus és força significativa com per fer ressò en la comunitat científica", ha matisat Rodó.





De fet, en les dues dones, l'edema fetal es va mantenir durant la malaltia de la gestant i, quan es van recuperar de la infecció per coronavirus, l'edema també va desaparèixer i els fetus no van tenir cap altra complicació.





Va rodar ha assegurat que és "recomanable" fer un seguiment de les gestants infectades per entendre l'impacte que vaig poder tenir el virus en el fetus, i ha afegit que des del centre seguiran amb la recopilació de dades de més pacients.





En aquest estudi, els investigadors han fet el seguiment a partir de l'ecografia -seguint les mesures de seguretat i de distanciament social- de 31 dones amb Covid-19 que estaven embarassades.