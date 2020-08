MSF reclama mesures a les residències per evitar que tornin a morir tants ancians

L'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) ha alertat de la necessitat de mesures urgents en les residències de gent gran per assegurar el control de la infecció i evitar que la COVID-19 provoqui una altra vegada l'alt nombre de morts en aquests centres.









L'organització ha recordat que s'estima que les persones grans mortes en aquests centres (27.359 entre el 6 d'abril i el 20 de juny, segons el Ministeri de Sanitat) representen el 69% de les persones mortes per COVID-19 a tot Espanya.





Segons l'informe 'Poc, tard i malament. El inacceptable desemparament de la gent gran a les residències durant la COVID-19 a Espanya 'l'elevat nombre de residents morts revela una "desatenció" als majors a causa de greus problemes tant del model de gestió de residències, com de coordinació entre les diferents administracions competents i empreses gestores, principalment en "pel que fa a l'assistència sanitària i cures dignes que s'han de brindar en coordinació amb els centres d'atenció primària i els hospitals".





Per MSF, el "inacceptable desemparament" dels majors a les residències durant la COVID-19 a Espanya indica que aquests centres van mostrar un dèficit estructural de recursos i de supervisió sanitària, i cap pla de contingència.





"Aquesta combinació va fer inviable respondre a l'epidèmia. A l'ésser, residències no disposaven de recursos sanitaris i assistencials, el que va tenir un impacte directe en la salut dels residents", ha indicat Ximena Di Lollo, responsable de la resposta en residències de MSF .





L'organització, que va donar suport al personal de gairebé 500 centres durant les fases més agudes de l'epidèmia, en àmbits com prevenció i control de la infecció, disseny de protocols de sectorització o l'ús d'equips de protecció individual (EPI), alerta a aquest informe de la urgent necessitat de mesures i plans de contingència que assegurin l'alerta primerenca i la resposta immediata en el control de la infecció.





Durant la seva intervenció, MSF va constatar que no es van prioritzar les derivacions hospitalàries ni els circuits preferents, ni altres recursos disponibles, perquè les persones malaltes fossin traslladades a altres centres o hospitals. I les residències, llocs per a la convivència i la cura i no per al tractament medicalitzat, es van veure obligades a donar unes cures per als quals, malgrat la seva bona voluntat, no estaven preparades.





"Les residències i els seus treballadors no tenen recursos, infraestructura, formació o responsabilitat per a l'atenció mèdica i tampoc hi va haver una resposta immediata, adequada i orientada a salvar vides, i coordinada amb els serveis assistencials i de salut", explica la responsable de MSF.





NECESSITAT DE MECANISMES DE CONTROL DE LA INFECCIÓ

La capacitat en la prevenció i control d'infeccions (PCI) també va ser deficient. En matèria de detecció, vigilància i control de la infecció, l'informe de MSF recomana, entre altres mesures, disposar de professionals formats en aquest àmbit, per assessorar, capacitar i supervisar al personal assistencial.





Per això, considera essencial identificar i formar una figura de supervisió de PCI, articular protocols per al cas de rebrot i posar major atenció pressupostària i formativa a aquesta qüestió.





L'organització assenyala també la "urgent necessitat" de garantir un aprovisionament de reserva de materials i equips de protecció, a més d'una formació amb protocols d'ús clars perquè el personal pugui protegir-se i protegir els residents.





A més de la deficiència en els mecanismes de control d'infeccions i de la manca de material de protecció, hi va haver gran "incertesa" a causa dels casos asimptomàtics i a la "poca credibilitat dels tests diagnòstics" que va acabar portant a la implantació de "fèrries mesures d'aïllament dels residents, de vegades de forma indiscriminada, i a la restricció o denegació de comiats, visites o mobilitat dins de la residència ".





Aquest fet va tenir, segons l'organització, conseqüències físiques i psicosocials greus per als majors que a més no comptaven amb suport emocional.





L'informe de MSF revela també la necessitat d'establir un equilibri entre aïllament, quarantena i convivència. "Els responsables d'aquests centres han de vetllar perquè l'aïllament físic no aïlli socialment als residents i es prioritzi en tot moment la seva salut tant física com mental".





FLEXIBILITAT

MSF recomana certa flexibilitat en l'ocupació dels centres, especialment en els períodes més crítics, perquè es pugui procedir a una zonificació.





Durant la seva intervenció, MSF va comprovar una "gravíssima manca de protocols per a cures pal·liatives, final de la vida, comiats i visites".





"Han de permetre les visites de familiars i els comiats en els moments finals, sempre amb les mesures de protecció adequades. Per això, és imprescindible que les residències compten amb suficients equips de protecció personal, perquè els grans no tornin a passar moments tan durs lluny dels seus ", diu la responsable de resposta en residències de MSF.





L'informe assenyala també a les administracions competents i empreses privades en tots els nivells i denuncia la seva descoordinació i manca d'estratègies i prevenció davant l'epidèmia.





"Van prioritzar la resposta assistencial en hospitals, el que va deixar enrere a la gent gran a les residències, tot i ser el col·lectiu més vulnerable i amb més mortalitat", assenyala Di Lollo.





MSF reclama, per això, que es desenvolupi un sistema d'indicadors de qualitat i ètics orientat cap al impacte en el benestar i la qualitat de vida de la gent gran en residències, a més, d'una millora en la manera de recopilar, sistematitzar, publicar i analitzar les dades, perquè serveixin com a mecanisme d'alerta i resposta adequada, tant preventiva com proactiva.