Rússia amença als EUA per la seva presència a Polònia: es podrien provocar "incidents involuntaris"

Rússia ha advertit aquest dilluns que la decisió dels Estats Units d'augmentar la seva presència militar a Polònia pot derivar en una "escalada de tensió" amb "incidents involuntaris".













"L'increment de la presència militar dels Estats Units a Polònia no resol el problema de seguretat, sinó que agreuja la situació a les fronteres occidentals de Rússia, ja de per si mateix complicada", ha dit la portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zajarova, en un comunicat.





La portaveu ministerial ha alertat en concret que pot acabar contribuint a una "escalada de tensió", "augmentant el risc d'incidents involuntaris", segons recull l'agència de notícies Sputnik.





Així mateix, ha denunciat que la reforçada presència militar dels Estats Units a Polònia "contradiu l'Acta Fundacional Rússia-OTAN de 1997, que es marca l'objectiu general d'enfortir l'estabilitat a la regió euroatlántica".





"Això desacredita completament les declaracions de les autoritats de l'OTAN que l'Aliança és un garant de la seguretat i que està interessada a reduir les tensions a Europa", ha considerat.





En aquest context, la portaveu ha instat els estats membre de l'OTAN a "renunciar a l'aposta per la confrontació i a tornar a la moderació, conforme a l'Acta Fundacional Rússia-OTAN".





Els Estats Units i Polònia van anunciar el dissabte que havien aconseguit un acord pel qual la potència nord-americana reforçarà la seva presència militar al país europeu amb altres mil efectius i establint allí la caserna general del Cinquè Cos de l'Exèrcit. Actualment, hi ha uns 5.000 soldats nord-americans a Polònia.





Aquest moviment s'emmarca en la reorganització que la Casa Blanca ha fet per a Europa en qüestions defensives, per la qual ha anunciat la retirada d'uns 12.000 efectius d'Alemanya, fins ara la seva major base en el vell continent.





El desacord entre Washington i Berlín es deu al que l'Administració de Donald Trump considera una baixa aportació al pressupost de defensa per part d'Alemanya. Trump ha saludat l'acord amb Varsòvia com "un model per a altres països sobre el que significa distribuir equitativament la càrrega" dels costos de la defensa a Europa.