Desmantellen una xarxa de ciberestafadors liderada per dos menors

La Guàrdia Civil ha desarticulat a Granada una xarxa de presumptes ciberestafadors als quals se'ls imputa un total de 47 delictes d'estafa mitjançant ús fraudulent de targetes de crèdit i ha detingut dos menors com a suposats capitostos.









Segons ha informat en un comunicat la Guàrdia Civil, els 13 presumptes membres d'aquesta xarxa tenien en el seu poder 777.750 credencials de correu electrònic amb l'usuari i contrasenya adquirides a la 'deep web' i robaven els diners a les seves víctimes utilitzant dades bancàries i targetes que extreien d'aquestes credencials.





Els dos detinguts suposadament duien a terme les estafes des de diferents províncies espanyoles, col·laborant i coordinant-entre ells per mitjà d'internet. Sostreien els diners a víctimes principalment d'Espanya, encara que també a Alemanya i Estats Units.





Al comprovar la identitat d'aquests dos líders del grup de hackers, els agents han descobert que un d'ells ja havia estat detingut per hackejar els sistemes informàtics del servei madrileny de salut i del lloguer de bicicletes de l'Ajuntament de Madrid.





Els guàrdies civils de l'Equip d'Investigació Tecnològica (Editi) de Granada han recuperat ia efectes valorats en més de 12.000 euros que havien estat comprats amb les targetes estafades i s'han confiscat més de 6.000 euros en moneda digital amb què els investigats suposadament adquirien targetes i dades per a dur a terme les ciberestafes.





El grup estava en plena expansió de les seves activitats delictives, especialitzat en la compra a través d'internet d'objectes que després revenien per encàrrec o bé per al seu propi consum, usant per a això targetes i dades bancàries robats que s'oferien a través d'internet.





La Guàrdia Civil ha destacat la joventut dels delinqüents que han estat identificats en aquesta operació, així com el seu gran coneixement de la xarxa i l'altíssima capacitat per delinquir.





Segons ha detallat, tenien establertes veritables botigues virtuals - "Blackmarket" en l'argot d'aquests delinqüents-, en les que rebien encàrrecs de productes i que després de realitzar la compra amb targeta falsa després lliuraven a preus menors. "En el seu afany de notorietat, algun d'ells publicava a través de xarxes socials enregistraments en vídeo de les seves malifetes aconseguint milers de seguidors", ha agregat.





Els detinguts van arribar a carregar a compte d'una dona gran pensionista un import de 485 euros en la compra d'unes sabatilles de marca o de cachimbas, tabac i begudes, suplantant la seva identitat, fins deixar-li el compte buida.





En aquest context, la Guàrdia Civil recomana reforçar la seguretat de les targetes bancàries i utilitzar contrasenyes complexes i canviar-les sovint, protegir les numeracions de targetes i PIN per evitar còpies i utilització fraudulenta, verificar regularment els moviments del seu compte bancari i no fer servir xarxes wifi públiques per accedir a l correu o fer compres. A més, es demana mantenir actualitzat l'antivirus del nostre ordinador i telèfon.