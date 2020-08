El PSG de Neymar i Mbappé arriba a la seva primera final de la Champions

Per fi. El somni de l'empresari Nàsser Al-Khelaïfi està a un pas de complir-se. Milers de milions d'euros d'inversió li ha costat la gesta que el seu 'nen mimat', el Paris Saint Germain, es classifiqui per primera vegada en la seva història per a una final de la Champions League. Ho ha fet en aquesta 'mini edició', però això no ha de restar-li ni un trosset d'alegria.









En una plantilla en què brillen estrelles com Neymar, Mbappé, Di María, Marquinhos, Verrati o Thiago Silva, el pas a la final era gairebé obligat, sobretot tenint en compte que el sorteig els havia col·locat a la part més 'fàcil' de el quadre d'aquesta atípica fase final de la Champions.





El partit va estar enterament dominat pels francesos, que van començar a obrir la porta de la seva classificació en el minuto 12, quan Marquinhos va rematar de cap un centre de Di María.









A partir d'aquí, la inexperiència va començar a jugar males passades als alemanys, que van cometre errors infantils que la veterania gala no anava a desaprofitar. Mbappé va poder augmentar l'avantatge del PSG en dues ocasions, però va tornar a ser Di Maria, l'home clau de la trobada, el qual va intervenir de manera decisiva anotant el segon gol del seu equip que pràcticament va acabar amb les il·lusions dels germans.





Després del descans, el Leipzig va millorar una mica el seu joc i es va decidir a atacar més. Era la seva única opció. No obstant això, un altre gran error defensiu va acabar amb totes les seves esperances quan tot just s'havien jugat 10 minuts de la represa i el PSG ja era a la final.





La desbordant felicitat dels gals a la conclusió el partit va evidenciar la necessitat que tenien de no fallar en aquesta ocasió.





Alineacions:

Leipzig: Gulácsi; Klostermann (Orban, m.84), Upamecano, Sabitzer; Mukiele, Kampl (Adams, m.64), Laimer (Halstenberg, m.62), Angelino; Olmo (Schick, min.46), Nkunku (Forsberg, m.46) i Poulsen.

Paris Saint Germain: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Herrera (Verratti, m.83), Parets (Draxler, m.83), Di María (Sarabia, m.86); Neymar i Mbappé (Choupo-Moting, m.86).

Àrbitre: Björn Kuipers. Targetes grogues: Kimpembe (m.45), Laimer (m.61), Halstenberg (m.80) i Poulsen (m.81).

Gols 0 - 1, m.13: Marquinhos. 0 - 2, m.42: Di María. 0 - 3, m.56: Bernat.