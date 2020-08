El Bayern humilia el Barça a la major derrota blaugrana en la història de la Champions

L'estadi Da Luz de Lisboa va viure l'adéu més humiliant del Barça a la temporada. Un resultat escandalós el encaixat pels de Quique Setién que van mostrar totes les seves debilitats i cap de les seves virtuts. Un partit que assenyala la fi d'un minicicle, el de l'tècnic càntabre, i, probablement, el d'una era gloriosa liderada per Messi.













robablement, cap de tots els jugadors que van saltar al camp oblidarà el que va passar sobre la gespa. Els uns, amb orgull. Els altres .... No es recorda una derrota de semblant calibre en uns quarts de final de la Champions. Dolorosa, increïble, humiliant, vergonyosa ... Es poden posar desenes d'adjectius per qualificar l'actuació dels blaugrana, que van jugar "com pollastres sense cap" (Toshack dixit) i van abandonar l'estadi penant pel que havien hagut de patir en el camp.





Des del primer minut, només hi va haver un equip sobre el terreny de joc. Els alemanys van saber sempre a què jugaven, com havien de fer-ho i tenien estudiats tots els defectes dels blaugrana. I així van anar caient els gols. Quatre en la primera mitja hora de partit que ho deixaven tot sentenciat.





Però si algú pensava que amb això els alemanys tenien prou, s'equivocava. Després del descans van tornar amb força, amb ganes d'esclafar el rival, de demostrar que aquest any és el seu i que van a per totes. Els duels particulars tan anunciats abans de el partit van caure tots de la mateixa banda. Neuer va encaixar dos gols, Ter Stegen, vuit; Messi gairebé ni va aparèixer, Lewandowski va ser el líder del seu equip i va marcar el seu golet i la seva contribució va ser molt més gran: mentre els defenses blaugranes li vigilaven ell, els seus companys es posaven les botes. I de Vidal, que va proclamar que el Bayern guanyava a Alemanya perquè era una lliga dèbil i ara s'anaven a enfrontar al millor equip de món, què dir. També hi va haver temps per a la venjança, en aquest cas de Coutinho. En va tenir prou 15 minuts al camp per fer-li dos gols als seus excompanys i tancar la pitjor humiliació europea de la història blaugrana.





PIQUÉ, DISPOSAT A ANAR-SE'N

Tot just acabar el partit, Gerard Piqué es va mostrar molt crític i va carregar sobretot contra la directiva. El defensa, un dels pesos pesants de l'vestuari, va dir: "És una sensació nefasta. Així no es pot competir, no es pot anar per Europa. És molt dur i espero que serveixi d'alguna cosa. A reflexionar tots, el club necessita canvis i no parlo de l'entrenador ni dels jugadors ", va dir acusant de manera directa a la directa per la gestió que s'ha fet.









A més, el veterà defensa es va mostrar disposat a deixar el club si era necessari perquè ls coses milloressin: "No és la primera, ni la segona, ni la tercera vegada. Sóc el primer a oferir-me si es necessita sang nova. En anar-me'n, ara sí que s'ha tocat fons i ningú és imprescindible ".





Alineacions:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets (Ansu Fati, min.70), De Jong, Sergi Roberto (Griezmann, min.46), Vidal, Messi i Suárez.

Bayern Munic: Neuer; Kimmich, Boateng (Sulé, m.76), Alaba, Davies (Luca, min.84); Thiago, Goretzka (Tolisso, min.85); Gnabry, Lewandowski, Müller i Perisic (Coman, min.67).

Àrbitre: Damir Skomina. Targetes grogues: Luis Suárez (min.54), Alba (min.60) i Vidal (min.91) per part del Barça. I a Boateng (min.43), Davies (min.52) i Kimmich (min.85) per part del Bayern.

Gols: 0-1, m.4: Müller. 1-1, m 7: Alaba, en pròpia porta. 1-2, m.21: Perisic. 1-3, m.27: Gnabry. 1-4 m. 30: Müller. 2-4, m. 57: Luis Suárez. 2-5, m.63: Kimmich. 2-6, m. 84: Lewandowski. 2-7, m. 85: Coutinho. 2-8, m. 89: Coutinho.