El Barça es juga la temporada davant el poderós Bayern a Lisboa

El Barça s'enfronta al Bayern de Munic en els quarts de final d'aquesta edició mini de la Champions League amb el propòsit de superar a l'equip que, teòricament, arriba més en forma a aquest tram final d'aquesta temporda inesperada.









Per al quadre blaugrana, la Champions és la taula de salvació per a tancar una irregular campanya amb un èxit rotund. Compte per a això amb un Leo Messi que ha arribat a Lisboa disposat a demostrar per què segueix sent el millor del món i que s'ha convertit en la taula de salvació de l'equip en els moments més delicats.





No obstant això, la gran preocupació del quadre tècnic que encapçala Quique Setién és com frenar el poder físic dels germans i evitar les seves ràpides i letals contres. Per a això, és molt possible que variï la disposició tàctica de l'equip, renuncii d'entrada a jugar amb tres davanters, el sacrificat del trident seria Griezmann, i reforci la medul·lar en un intent per mantenir el control del joc. De la resta, que s'encarregui Messi.





Per això entraran al mig del camp Busquets i Vidal, absents en el partit davant el Nàpols, que han de donar-li la fortalesa i l'ordre necessaris per a l'equip en aquesta zona de camp.





A més, els blaugranes hauran de sotmetre a un estricte control al golejador de el quadre bavarès, Robert Lewandowski, que ha arribat a aquesta recta final de campionat en un esplèndid estat de forma. L'única baixa de el quatre teutó és la de lateral Pavard, que serà coberta per Kimmich, mentre l'ex blaugrana Thiago formarà al mig del camp.





Alineacions:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Vidal, Messi i Suárez.

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Lewandowski, Coman i Müller.

Àrbitre: Damir Skomina (SLO).

Hora: 21.00. Estadi Da Luz (Lisboa)