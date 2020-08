La Covid-19 comença a estendre's pel futbol professional

Diversos equips de Primera i de Segona han reconegut que entre els seus components algun jugador ha donat positiu. Una dada preocupant si es té en compte que els professionals estan sotmesos a estrictes controls i que han de mantenir una normes de seguretat extremes per les pròpies característiques de la seva professió.









El cas més greu és el de l'Athletic de Bilbao, que ha detectat que 6 jugadors de la primera plantilla han donat positiu. Alguns d'ells, com Iñaki Williams, Sancet, Unai López i Larrazábal han reconegut estar contagiats. Els quatre han assegurat ser asimptomàtics i es troben reclosos en els seus domicilis. La situació ha fet que el club hagi decidit posposar l'inici de la temporada.





Poc abans havia estat el Barça el que havia fet públic el primer positiu entre les seves files. Un dels jugadors que s'ha reintegrat a la disciplina de el club per iniciar els entrenaments de pretemporada ha donat positiu. El jugador ha estat immediatament aïllat i els seus contactes seran sotmesos a proves PCR. Per sort, el jugador no està inclòs a la llista dels que han de viatjar a Lisboa per a la disputa de la Champions i, a més, segons el club no ha tingut contacte amb els que sí que han de viatjar.





Abans que el Barça, equips com el Reial Madrid, l'Atlètic de Madrid, amb dos casos entre la seva plantilla professional, el València, amb altres dos, el Betis, el Granada, l'Alabès o l'Osca havien detectat casos positius entre els seus jugadors. I a Segona, l'Espanyol, el Fuenlabrada, amb un cas que va aixecar una enorme polseguera, l'Almeria, el Mallorca, el Tenerife, el Las Palmas o el Saragossa també han confirmat diversos casos.





En la majoria dels casos, els positius s'han detectat després del retorn a l'activitat dels professionals un cop gaudides les seves vacances. La realització de test PCR a tots els components de les plantilles ha permès detectar a temps els positius, però evidencia que durant les vacances els jugadors han estat exposats.





Així ha passat aquesta setmana a clubs com el Betis, amb un positiu, el Granda, amb un altre, l'Alabès, amb tres, o l'Osca, amb dos. Tots els jugadors romanen aïllats a l'espera de noves proves, encara que la resta dels components de la plantilla, amb els quals se suposa que no han tingut cap contacte, han començat el treball de pretemporada.





Tampoc els equips de segona s'han lliurat d'aquesta situació, i diversos d'ells, com el Mallorca, el Tenerife o el Las Palmas, han confirmat que en aquest retorn a l'activitat diversos dels seus jugadors han donat positiu per Covid-19.





EL FEMENÍ, TAMBÉ

També el futbol femení s'ha vist colpejat pel Covid-19. L'Atlètic de Madrid, que es troba preparant la fase final de la Champions, en què s'enfrontarà a Barça, ha fet públic que cinc dels seus jugadores han donat positius després de les proves PCR a què s'han sotmès les components de la seva plantilla i cos tècnic.





Segons el club, les dones que han donat positiu són asimptomàtiques, però de moment han decidit suspendre els entrenaments i tota la plantilla ha quedat confinada a l'espera dels resultats de les noves proves que es duran a terme en els propers dies.