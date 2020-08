Kim Jong-un prohibeix tenir gossos per ser un símbol de la "decadència capitalista"

Kim Jong-un ha prohibit que la població de Corea del Nord tingui gossos domèstics per ser un símbol de la "decadència" capitalista. En aquest sentit, el mandatari ha ordenat a les autoritats que capturin a tots els gossos de país. Els propietaris de les mascotes tenen por que els seus animals s'acabin utilitzant com a menjar per resoldre l'escassetat d'aliments a la nació.













El dictador Kim va anunciar que tenir una mascota ara és il·legal i va denunciar que tenir un gos a casa és "una tendència contaminada de la ideologia burgesa".





"Les autoritats han identificat les llars amb gossos i se'ls va obligar a renunciar-hi o força confiscació d'ells i posar-los a baix", va dir una font a Corea de Sud diari Chosun Ilbo 's.





Un informe recent de l'ONU va declarar que fins al 60 per cent dels 25,5 milions d'habitants de Corea del Nord s'enfronten a una "escassetat generalitzada d'aliments" que s'ha agreujat per les sancions internacionals imposades al règim pels seus programes de míssils nuclears.





La carn de gos s'ha considerat durant molt de temps una menja a la península de Corea, encara que la tradició de menjar gossos s'està esvaint gradualment a Corea de Sud.