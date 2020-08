La justícia avala el tercer grau dels presos independentistes, però els manté a la presó

El Jutjat de Vigilància Penitenciària maig ha desestimat el recurs presentat per la Fiscalia davant la resolució de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat de concedir el tercer grau a líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem per l'1-O, però manté la suspensió de aquesta classificació fins que el Suprem resolgui de manera definitiva els recursos d'apel·lació presentats.









En diferents resolucions, la magistrada ha afirmat que l a administració penitenciaria ha acordat correctament la progressió a tercer grau i no s'han acreditat les argumentacions que han motivat la presentació de el recurs per part del ministeri fiscal.





No obstant això, la suspensió d'aquesta classificació en tercer grau continuarà vigent "fins al que resolgui el tribunal sentenciador en fase d'apel·lació", que és el Tribunal Suprem.





CRÍTIQUES D'ÒMNIUM CULTURAL

Aquesta decisió que els presos independentistes continuïn a la presó tot i la decisió de la justícia que el tercer grau els va ser concedit legalment ha provocat les crítiques d'Òmnium Cultural.





En un comunicat, l'entitat ha advertit que Cuixart ja ha complert més d'una quarta part de la condemna i que a més compta amb "tots els requisits que es demanen a qualsevol intern per fomentar la seva reinserció".





L'entitat assegura que el jutge de vigilància penitenciària afirma que no mostrar penediment o defensar la innocència és "un pensament i una decisió legítima, ja que la normativa penitenciària no imposa l'obligació al condemnat a penedir-se, ni que es declari culpable o que prescindeixi de la seva declaració d'innocència ".





Sobre l'expressió 'Ho tornarem a fer', assegura que el jutge no la interpreta com una exteriorització de la voluntat de reiteració delictiva i remarca que, segons la Constitució Espanyola, "la llibertat ideològica i el pensament polític de l'intern no són punibles".





En un missatge al seu compte de Twitter, Jordi Cuixart ha destacat: "Des de la presó: entre jutges, tribunals i fiscals, que no ens facin perdre més el nord a nosaltres: amnistia i autodeterminació".