Detenen a Lanzarote a una dona reclamada per EUA per fugir amb la seva filla fa un any

Agents de el Grup de Crim Organitzat de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Policia Nacional de Santa Creu de Tenerife han detingut una dona, d'origen australià, i reclamada pels Estats Units d'Amèrica després de fugir d'aquest país amb la seva filla menor fa aproximadament un any, cometent així un delicte de sostracció de menors.









La detenció s'ha produït després que les autoritats policials americanes, a través de l'Oficina d'Interpol Espanya, informessin a la Policia Nacional que després d'un any aproximadament des que s'havien divorciat de dret el pare i la mare de la menor, aquesta va fugir amb la seva filla a través de Mèxic i Bogotà (Colòmbia), a Madrid (Espanya).





Així mateix, indicaven que mare i filla podrien trobar ocultes en alguna de les illes de Canàries, segons ha informat la Policia Nacional en nota de premsa.





Seguidament els agents van realitzar les gestions corresponents que els van permetre tenir coneixement i ubicar a la fugitiva, la seva filla i la mare d'aquella a Lanzarote, motiu pel es van traslladar els agents a l'illa per localitzar i detenir la dona reclamada pels EUA.





Si bé per poder aturar-la, els agents van haver d'establir un dispositiu, ja que la dona vivia en una urbanització de difícil accés i exclusiva per als residents a la mateixa tot i que a la matinada el segon dia els agents actuants van observar com la fugitiva, en companyia de la nena, es dirigeixen a el vehicle de la seva propietat, de manera que després d'identificar-se plenament i informar-lo dels fets que motivaven la intervenció policial, va ser conduïda, juntament amb la seva filla, a la Comissaria Local d'Escull.





Per tot això, la mare va quedar detinguda i a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, mentre que la menor va ser protegida traslladant-la a un Centre de Protecció de Menors de Lanzarote.