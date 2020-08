Sanitat i Educació es reuniran el 27 d'agost per parlar sobre la 'tornada al cole'

Els ministeris de Sanitat i Educació i Formació Professional han convocat per al proper dijous 27 d'agost, una Conferència Sectorial conjunta per tractar amb les comunitats autònomes 'la volta a l'escola' que, segons el calendari escolar previst per les autonomies, començaria tot just una setmana després, a partir de el 4 de setembre. A la trobada també hi assistirà la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.













"El proper dijous 27, celebrarem una conferència sectorial conjunta d'Educació i Sanitat, tal com ha avançat avui el ministre Illa a les CCAA. També hi assistirà la ministra de @territorialgob", ha tuitejat la ministra d'Educació Isabel Celaá.













La trobada ha estat avançat pel ministre de Sanitat Salvador Illa, en el Consell Interterritorial celebrat aquest dimecres. Prèviament, el dimarts 25 d'agost se celebrarà la Comissió General d'Educació, a la qual acudiran el secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana, i els viceconsellers autonòmics.





En un breu comunicat després de la Interterritorial de Salut, el ministeri ha informat que Illa ha demanat "contundència" a les comunitats autònomes per contenir els contagis del coronavirus i l'adopció d'un nou paquet de mesures de salut pública coordinades en matèria de curs escolar i de cara a la propera campanya anual de la grip.





A la reunió telemàtica que ha mantingut Illa amb els consellers de Sanitat de les comunitats autònomes en el si de el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, els ha sol·licitat que aquestes mesures s'adopten de manera homogènia per abordar de forma coordinada l'inici de el nou curs escolar i la temporada de la grip.





A més, està pendent fixar la Conferència de Presidents monogràfica sobre la 'tornada a l'escola', que convocarà Moncloa, segons han assenyalat fonts governamentals. Aquesta trobada estava previst per a finals d'agost, tot i que Darias va avançar aquesta mateixa setmana que també podria tenir lloc a principis de setembre, és a dir, gairebé coincidint amb l'inici de curs escolar.