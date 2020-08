Es compleixen 12 anys de l'accident de Spanair, que va marcar un abans i un després en la seguretat aèria espanyola

Aquest dijous 20 d'agost es compleixen 12 anys des que el vol JK5022 de Spanair es va estavellar a Barajas en el seu enlairament cap a Gran Canària a les 14.24 hores, provocant que 154 persones perdessin la vida i 18 resultessin ferides.













Com cada any, aquest 20 d'agost es celebraran actes i ofrenes florals a Madrid i Gran Canària en record de les víctimes de l'accident, una de les tragèdies aèries més greus ocorregudes a Espanya. Fins a la data, el pitjor accident de l'aviació al país es va produir l'any 1977, quan dos avions comercials van xocar a Los Rodeos (Tenerife Nord), el que va provocar la mort de 583 persones.





L'aerolínia va trencar el 2012 i la causa judicial es va tancar fa vuit anys, però l'Associació d'Afectats del Vol JK5022 manté la seva lluita perquè s'eliminin les falles en el sistema d'aviació civil i perquè es reconeguin els drets dels afectats per accidents aeris.





En l'acte commemoratiu de 2019, els afectats per l'accident van lamentar que l'Estat "no hagi demanat perdó" en els onze anys que havien transcorregut des de l'accident i van sol·licitar un "canvi d'actitud" per part dels grans partits perquè es depurin responsabilitat, ja que fins a aquest moment s'havien sentit "maltractats" i "abandonats" per l'Administració.





El Ple de Congrés dels Diputats va aprovar l'abril passat reprendre la Comissió d'Investigació sobre l'accident que es va obrir al juliol de 2018 i que es va veure interrompuda per l'avançament electoral. No obstant això, l'associació desconfia que aquesta contribueixi a fer llum sobre l'accident, tot i que sí s'espera que ajudi a "remoure un sistema que, tot i 154 morts, no s'ha posat en revisió". A més, reclama reformes institucionals a l'hora d'investigar aquests accidents, així com la creació d'un òrgan interdisciplinari i independent.





COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ





Els afectats per l'accident mantenen ferm la seva postura perquè es millori l'assistència a les víctimes i critiquen que Spanair no va estar a l'altura al no mostrar sensibilitat i proporcionar la llista de passatgers amb celeritat.





El fallada tècnica de l'accident del sistema d'advertència sonor (TOWS) de l'avió de Spanair no podia detectar-se al renovar el seu certificat d'aeronavegabilitat, ja que no era un requisit essencial per als MD-82, un model que va protagonitzar un altre accident a Detroit el 1987 amb moltes similituds amb el de Spanair --amb el sistema d'alarma i els 'flag' no desplegats que es va saldar també amb 154 víctimes-- i a Lanzarote el 2007.





El fabricant de l'aeronau, Boeing, sosté que no es va concloure que aquest sistema sonor fos el culpable de l'accident. De fet, la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil (Ciaiac) va determinar que va ser "contribuent, no determinant", encara que assegura que els investigadors segueixen "frustrats" per no saber què va fallar.





Els pilots del vol de Lanzarote en 2007 van detectar que l'avió volava en pèrdua i van rectificar, mentre que els de Spanair no ho van fer.





Per la seva banda, l'aeroport de Barajas assegura que el temps de resposta per atendre l'accident va ser "raonable", que l'orografia no va afectar a l'operatiu --encara que no s'havien realitzat simulacres a la zona de l'arroyo-- i que la complexitat de l'assistència als ferits va ser la pròpia deflagració de l'accident.





No obstant això, els afectats consideren que va ser el rescat "caòtic" i els testimonis del personal d'emergències que va actuar en primera instància apuntaven a errors de coordinació.

A més, els afectats lamenten que no s'hagi assumit cap responsabilitat i que el fabricant no aportés proves per comprovar si existia una fallada de disseny obviat en la investigació.





Per tot això, les víctimes van demanar la desclassificació de l'expedient de la Ciaiac per accedir a la documentació que l'Estat, el fabricant, companyia aèria i asseguradora van conèixer com a part implicada, recurs que va ser desestimat per l'Audiència Nacional, ja que els documents als quals demanen tenir accés no tenen consideració de secrets oficials ni han estat declarats matèria classificada i no hi són, per tant, inclosos en l'àmbit de la llei a la qual s'empara l'associació demandant.





CANVIS EN LA SEGURETAT AÈRIA





Després d'aquest accident, que va marcar un abans i un després en l'àmbit de la seguretat aèria a Espanya, el Parlament Europeu va aprovar el 2010 l'obligació de les aerolínies de facilitar la llista de passatgers en un màxim de dues hores en cas de sinistre, a petició d'Espanya, i l'obligatorietat d'un pla d'assistència.





Aquesta reivindicació va ser portada per l'associació a Europa, després de les 30 hores de angoixant espera per conèixer la llista de passatgers de Spanair. A Espanya, es va aprovar a l'agost de 2013.





A més del Programa Estatal de Seguretat Operacional per a l'Aviació Civil (PES), Espanya va aprovar al maig de 2014 el Protocol de Coordinació per a l'assistència a les víctimes d'accidents aeris i els seus familiars, Reial Decret que reconeix la tasca de l'associació.





També es va crear una Xarxa Europea d'Autoritats d'Investigació sobre la Seguretat de l'Aviació Civil i es van emetre fins a 31 recomanacions arran de l'informe final de la Ciaiac, que incloïa un total de 33. Espanya ja està al dia amb les recomanacions de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) després de l'accident de Spanair del 2008.





Pel que fa a la seguretat, en els anys transcorreguts des de l'accident Aena ha invertit 117 milions d'euros en seguretat a Barajas --nou sistema de frenada d'emergència a pistes, nou radar de superfície, una cambra parc de bombers, nou protocol de comunicació amb torre i serveis mèdics i millores en paviment i aplanament de terrenys-- i s'han realitzat 580 simulacres entre totals i parcials.





FLORS I POEMES PER RECORDAR LES VÍCTIMES





L'Associació d'Afectats del Vol JK5022 de Spanair commemorarà aquest dijous el dotzè aniversari del succés en sengles actes a Madrid i Las Palmas de Gran Canària. A Madrid, els actes començaran a les 11.00 hores amb una roda de premsa al monument a la roserar de Parc Juan Carlos I, on la AVJK5022 farà un balanç sobre els avanços que s'hagin produït en aquest any, a més de realitzar un homenatge a les víctimes.





Posteriorment, a les 12.30 es durà a terme un acte al Olivera amb les plaques de bronze de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas i es visitarà el lloc de la tragèdia, on tindrà lloc un acte més íntim que finalitzarà amb un minuts de silenci.





A Las Palmas, els actes seran a les 10.30 al monument Llums en el Buit, al Mirador de La Caleta, i a les 12.30 a la Plaça de la Memòria 20.08.2008. En tots ells es llegiran poemes, es realitzaran ofrenes i es retrà homenatge a les víctimes de l'accident.