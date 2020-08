Un investigador gallec està desenvolupant una mascareta capaç de detectar el coronavirus

Cèsar de la Font, Doctor en Microbiologia i Immunologia titulat per la Univesitat British Columbia, és potser una de les ments més prometedores del planeta. Aquest científic corunyès ha estat guardonat recentment a la primera edició de el Premi Nemo com a reconeixement al seu treball i al de l'equip que encapçala a la Universitat de Pennsilvània. Un premi més en una precoç i distingida carrera que ara acaba de donar un gran salt a partir del seu últim treball.





El projecte d'aquest biotecnòleg està enfocat a ser una de les eines més immediates en la lluita contra la pandèmia i en la carrera per la detecció primerenca de la malaltia. La seva invenció és un sistema de test ràpid integrat directament en les mascaretes.





El biotecnòleg corunyès César de la Font | Foto: @delafuenteupenn





Aquest projecte, tot i que encara està donant els primers passos, ha estat reconegut com una de les propostes més innovadores i ha merescut multitud d'elogis per part de la comunitat científica, que han posat els ulls sobre aquest professor i investigador gallec.





"La rapidesa en la detecció es deu a la tecnologia que ens permet detectar la unió tremendament precisa entre el virus i el seu receptor en humans, que és una petita proteïna que es diu ACE2", comentava fa uns dies de la Font per a RTVE.





No obstant això, potser el principal valor d'aquest enginy no sigui el seu potencial sanitari, sinó el fet que pot ser accessible per a la majoria. "En principi, el dispositiu podria detectar el virus tant en mostres de saliva com de sang, i està compost de paper, simple carboni, amb la qual cosa seria barat de produir. Calculem que ho podríem construir per menys d'un dòlar", valora la seva desenvolupador.









UNA CARRERA Mundial per la vacuna

De la mateixa manera, de la Font és només un dels molts científics totalment bolcats en la lluita contra la malaltia. Pel que li comenten els seus col·legues, la vacuna contra la Covid-19 podria estar a punt de cara a 2021. Al seu parer, el fet de tenir un enemic comú serveix per estimular totes les grans ments 0 per a buscar la millor manera i més eficaç de derrotar el virus, la qual cosa augmenta les possibilitats d'èxit.





No obstant això, fins i tot amb una vacuna encara queden molts interrogants en l'aire, com pot ser la possibilitat que el remei no arribi a tots els racons del globus.





D'altra banda, aquesta crisi també ha ajudat a posar sobre la taula el paper fonamental de la ciència en la societat, cosa que estem obligats a recordar sempre i no només en temps de pandèmia, com explica de la Font: "Depenem de la ciència , de la innovació, i tan sols espero que això no caigui en l'oblit ".