Anàlisi de l'evolució del Covid-19 a Espanya i al món

El Covid-19 ha passat com un huracà per Espanya. Tan ràpid que de vegades es fa complicat retenir tot el succeït. Per això, CatalunyaPress, amb l'ajuda de l'agència de notícies Europa Press, ha recollit una sèrie de gràfics que mostren l'evolució de la malaltia a Espanya i al món.





Les dades que es mostren a continuació provenen dels informes que publica cada dia el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.





El 25 de maig va reajustar les seves xifres reduint 1.918 morts. Segons va comunicar aquell dia, les dades havien estat ajustats a el Sistema de Vigilància Epidemiològica (SiViEs) després de diverses setmanes d'implementació. A més, va notificar que algunes comunitats havien comunicat com morts per Covid-19 casos sospitosos, però no confirmats.









Tant l'Institut Nacional d'Estadística (INE) com el Sistema de Monitorització de la Mortalitat diària (MoMo) han estimat que, a nivell general, a Espanya s'han produït entre 43.000 i 44.000 morts més del que s'estimava per aquest període. D'ells, al voltant de 28.000 corresponen amb la xifra oficial de morts pel coronavirus de Ministeri de Sanitat.





El següent gràfic representa l'evolució de les morts registrades diàriament.





Aquest gràfic mostra la xifra diària de morts per Covid-19 en els últims 30 dies.









El recompte de casos també ha estat subjecte a diverses modificacions de criteri. El 19 d'abril el Ministeri de Sanitat va canviar de criteri per comptabilitzar als contagiats per coronavirus, recollint només els que havien estat confirmats amb una prova PCR i no els positius per test d'anticossos. Segons ha assenyalat el ministre Salvador Illa: "Les proves d'anticossos són per identificar casos que es van produir anteriorment. Aquests, segons el parer d'experts, no poden ser comptabilitzats com a nous casos".





El reajustament de el 25 de maig també es va traduir en la comptabilitat de casos acumulats, amb 372 casos menys aquell dia.









Mentrestant, aquest altre gràfic mostra la diferència de casos notificats un dia concret en comparació amb l'últim balanç oficial. És a dir, té en compte tots els casos que s'hagin afegit les comunitats al total, independentment que el diagnòstic hagi estat en les últimes 24 hores o no, o de si es tracta d'asimptomàtics o pacients amb símptomes. Els buits es deuen al fet que Sanitat ha deixat d'oferir dades en caps de setmana.









Aquest mapa mostra les comunitats que han notificat més casos de Covid-19 l'últim dia respecte a l'anterior.









El Ministeri de Sanitat també aporta el nombre de casos diagnosticats en els últims 14 dies. Així és la incidència acumulada (és a dir, els nous casos per cada 100.000 habitants) en l'últim dia disponible per comunitats autònomes.





Així és l'evolució de la incidència acumulada a Espanya des del 16 de març.









D'altra banda, segons l'estudi de seroprevalença de l'Institut de Salut Carlos III, el 5,2 per cent de la població espanyola ha superat la malaltia i presenta anticossos contra el COVID-19.





En aquest enllaç pots trobar gràfics sobre l'estudi de seroprevalença i altres estudis relacionats amb el coronavirus.





HOSPITALITZACIONS I INGRESSOS A UCI







Així han evolucionat els casos diagnosticats durant l'última setmana prèvia a la publicació del balanç des de finals de maig. En la gràfica es mostren també els casos que van precisar hospitalització i UCI.









Així ha evolucionat el percentatge que representen les hospitalitzacions sobre el total.









Així ha evolucionat el percentatge que representen els ingressos en UCI sobre el total.









TEST REALITZATS





El País Basc és, fins al moment, la comunitat que més test de detecció de coronavirus per cada 1.000 habitants s'ha realitzat.









Aquest és el nombre de proves de cada tipus per cada comunitat autònoma.













L'INCOMPLIMENT DE L'ESTAT D'ALARMA





Així ha estat el nombre de detinguts per províncies.











Així ha estat el nombre de sancionats per províncies.









Així ha estat el nombre de sancionats i detinguts segons el cos de seguretat.









Així han evolucionat les propostes de sanció per incompliment de les mesures de l'estat d'alarma a Espanya.









Així han evolucionat els detinguts.









REAJUSTES I SÈRIES ELIMINADES: MORTS, SANITARIS I CURATS





A finals de maig, l'OMS va començar a publicar dades de morts per coronavirus a Espanya que no es corresponien amb les publicades pel Ministeri de Sanitat. Això es va deure al fet que Espanya va reajustar les seves xifres reduint 1.918 morts i l'OMS va mantenir aquesta quantitat fins que va rectificar el 4 de juny.





Aquesta modificació es va produir després que Sanitat aclarís que no reporta dades diàries a l'OMS, que segons s'indica en les seves actualitzacions, extreu informació de diferents fonts. En el cas dels països europeus ho fa de el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC), que es basen en les dades que publiquen les autoritats sanitàries i els completen amb actualitzacions d'altres fonts.





El 7 de juny l'organització va publicar un document amb els reajustaments portats per països en els seus recomptes, aclarint que "si bé es prenen mesures per a garantir la precisió i la comptabilitat, totes les dades de comptatge estan subjectes a verificació i canvis continus". Espanya era el país que més morts hi havia eliminat de la seva estadística, per davant dels Estats Units, que el 4 de maig va treure 1.696.









El Ministeri de Sanitat va deixar de publicar el 18 de maig la xifra de personal sanitari infectat per coronavirus a Espanya. En aquells dies, ascendia a 51.090.









Així va evolucionar aquesta xifra pel que fa al total de confirmats amb proves PCR.









Una altra sèrie que va desaparèixer del balanç diari van ser els casos curats. El 5 de maig va desaparèixer com a tal de l'estadística i es va substituir per "infeccions resoltes", que incloïa "casos amb malaltia COVID-19 donats d'alta i persones a les quals se'ls ha realitzat una prova serològica i no s'ha pogut evidenciar un moment de malaltia ". Així es va mantenir fins que van desaparèixer també el 18 de maig.









L'EVOLUCIÓ DEL CORONAVIRUS AL MÓN





Així ha evolucionat el total de casos de coronavirus al món.









Així és el mapa de casos de coronavirus al món.









Comprova en aquesta gràfica com ha evolucionat la corba de contagis a cada país del món, segons les dades recollides per la Universitat John Hopkins.









Mentre aquest altre gràfic mostra l'evolució de morts a cada país:









En aquest altre gràfic pots comprovar la diferència de morts entre els últims dos dies dels vint països més afectats pel coronavirus.